Logroño aprueba provisionalmente la modificación de PGM sobre regulación y control de los pisos turísticos en la ciudad

Archivo - Imagen de archivo de viviendas de uso turístico en la calle Laurel de Logroño. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión en pleno correspondiente al mes de octubre, que se está celebrando este jueves, ha dado el visto bueno de manera provisional a una modificación del Plan General Municipal (PGM) en lo referente a varios artículos en referencia a la regulación y control de los alojamientos turísticos en la ciudad.

Un acuerdo que, para su aprobación, ha contado con la abstención de la concejala no adscrita Eva Loza, el 'no' de los dos partidos del Grupo Mixto -Partido Riojano e IU-Podemos- y del PSOE, y el voto a favor tanto de VOX como del Grupo Popular.

En defensa de la modificación, el concejal de Urbanismo Íñigo López Araquistáin ha apuntado que el cambio afecta a seis artículos "con cuatro grandes asuntos: la modernización y adaptación a la normativa regional; dónde puede implantarse; el reforzamiento de los controles municipales, con licencia previa; y el procedimiento para la declaración de zonas saturadas, en las que no podrán concederse licencias".

De este modo, ha afirmado que se crea "una herramienta para intervenir en zonas con problemas", recordando en este sentido que el pasado mes de abril se procedió "a la aprobación inicial de la declaración como zona saturada del Casco Histórico", a lo que siguió un plazo de presentación de sugerencias -con cuatro que no han sido aceptadas-.

En consecuencia, este jueves "se procede a su aprobación inicial" para dar traslado de la modificación a la COTUR, de manera que, una vez que esta instancia emita su correspondiente informe "vuelva al pleno para su aprobación definitiva".

"Se clarifica la regulación. Se prioriza el uso residencial con licencia en todos los casos, no solo en las zonas saturadas. Y se ordenan las realidades existentes, con equilibrio, rigor técnico y seguridad jurídica", ha subrayado el edil de Urbanismo.

Dirigiéndose a los vecinos del barrio, ha dicho que "este Gobierno no niega el problema, por eso, se declara el Casco Histórico como zona saturada, pero de una forma que persista" y que dé seguridad jurídica, defendiendo un análisis por zonas, "no por porcentajes porque no todas las realidades son iguales", ante lo que ha señalado que "seguiremos vigilantes".

Y ante las críticas por la moratoria en la suspensión de licencias, ha recordado el concejal que "fue una medida cautelar" mientras se redactaba la modificación "y ha cumplido su función", subrayando la necesidad de "estabilidad" y de "seguridad jurídica".

Desde el PR+, su portavoz Rubén Antoñanzas ha apuntado que "la prioridad debe ser la vivienda, y esta modificación no lo consigue", señalando que "más pisos turísticos es menos ciudadanía, y no estamos en eso", además de achacar al Gobierno local "falta de diálogo". Ha criticado igualmente "el modelo turístico" del PP, al que ha culpado del problema y sobre el que ha pedido "sentarnos a hablar".

Para la portavoz de Podemos Amaia Castro "para cuando la modificación llegue al Casco Histórico no quedará nada que proteger", por lo que ha defendido "la prioridad para la vivienda", calificando de "vergüenza lo que ha ocurrido en Logroño" con la moratoria en la suspensión de la concesión de licencias. "Ustedes están en compatibilizar, nosotras estamos en priorizar", ha incidido la concejala.

Desde VOX, su portavoz María Jiménez ha insistido -lo que, como, ha recordado, ya hizo su formación- "la necesidad de una regulación" de estas viviendas turísticas, para lo que "no se ha hecho nada ni en la Legislatura anterior ni en ésta", además de criticar que "el problema se ha hecho aún mayor". Ha reclamado por ello "una regla clara y conocida", "sin criminalizar al propietario" y todo "con seguridad jurídica".

Álvaro Foncea, por el PSOE, ha justificado su voto en contra en que se han rechazado todas las propuestas del Grupo, mientras que "se han seguido tramitando licencias de pisos turísticos por toda la ciudad, también en el Casco Histórico". "Se están poniendo de perfil" para solucionar el problema, ha asegurado el concejal, quien ha acusado al Gobierno local de "estar vendiendo la ciudad".

La portavoz del Ejecutivo municipal, Celia Sanz, ha recordado que "el primer Plan de Vivienda de este Ayuntamiento ha sido en esta Legislatura con este Gobierno, y estamos construyendo vivendas para los logroñeses y logroñesas".

"Estamos demostrando que nuestra prioridad es la vivienda, con hechos, con la realidad de la construcción de vivienda", ha sentenciado, afeando que "algunos grupos votan en contra de declarar zona saturada el Casco Histórico" -que ha señalado como "una necesidad"- cuando, ha defendido para concluir, "lo que se busca es un modelo equilibrado, con un turismo de calidad".