Logroño avanza en el PERTE del agua con tres adjudicaciones del proyecto por más de 121.600 euros

La portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Logroño continúa avanzando en el proyecto de digitalización y mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE) que desarrolla de forma conjunta con los municipios de Lardero y Villamediana de Iregua y que cuenta con una ayuda de 4,1 millones de euros de fondos europeos a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Resto Demográfico.

En el marco de las actuaciones contempladas en este proyecto, como ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado tres lotes del proyecto, por un importe algo superior a los 121.600 euros.

Se trata, en concreto, de los lotes en los que se desglosaba el contrato de suministros para la mejora de la eficiencia de las redes de distribución, detección temprana de fugas estructurales y control de agua no registrada (agua producida y limpia que se pierde en algún punto del sistema de distribución):

Lote I (suministro de sensores acústicos localizadores digitales para la detección temprana de fugas estructurales) adjudicado a la empresa Hidromejoras, S.L. por 37.788,30 euros (IVA incluido).

Lote II (suministro de sensores ultrasónicos con tecnología NBIOT para bocas de riego) adjudicado a la empresa Dinycon Sistemas, S.L. por 47.099,44 euros (IVA incluido).

Lote III (suministro e instalación de caudalímetros electromagnéticos para sectorización de consumos) adjudicado a la empresa Aqlara Ciclo Integral del Agua, S.A. por 36.773,01 euros (IVA incluido).

TALLERES DE DESARROLLO PSICOSOCIAL

El Ayuntamiento de Logroño, a través de la Unidad de Servicios Sociales, organiza a lo largo del año diferentes talleres especializados de desarrollo psicosocial para hombres y mujeres, que incluyen tanto dinámicas grupales como apoyo individual a cargo de profesionales psicólogos.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación para continuar desarrollando estas actividades hasta 2029 por una cuantía máxima de 125.220,32 euros (IVA incluido):

Año 2026 (noviembre): 4.816,16 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 43.345,50 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a noviembre de 2028): 43.345,50 euros (IVA incluido).

Año 2029 (de diciembre de 2028 a junio de 2029): 33.713,16 euros (IVA incluido).