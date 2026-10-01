Logroño y Belén sellan su hermanamiento reafirmando su "compromiso por concordia, paz, justicia y convivencia"

Los alcaldes de Logroño, Conrado Escobar, y Belén, Hanna Hanania, tras firmar el acuerdo de Hermanamiento entre ambas ciudades. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ciudades de Logroño y Belén han sellado este jueves su hermanamiento con la firma del correspondiente acuerdo por parte del alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar, y su homólogo en la localidad palestina, Hanna Hanania. En el acto han participado también otros miembros de ambas corporaciones municipales.

En su intervención, Conrado Escobar ha destacado que "este encuentro permanecerá para la historia de nuestra ciudad representando la voluntad de dos ciudades que construyen puentes y convivencia, dos ciudades que sellan en papel lo que practican sus vecinos cotidianamente: la concordia".

"Este hermanamiento hace honor a su nombre. Somos ciudades hermanas que abrazamos lo más preciado: la humanidad y la dignidad de valores universales, paz, justicia y libertad. Belén es para todos los cristianos el lugar de nacimiento de Jesucristo, el portador y apóstol de más revolucionaria causa: la del amor. Una causa que transforma, que rompe barreras, que supera fronteras, que cala en todos los seres humanos sin distinción", ha añadido.

"Tierra de encrucijadas, de conflictos y de esperanza, Belén ilumina desde el Ayuntamiento esa hermosa obra pública que es la convivencia. Allí la palabra convivencia cobra un sentido universal", ha afirmado el alcalde de Logroño.

Y ha concluido señalando que "es para Logroño un orgullo servir de modesto espacio para el sereno encuentro en un mundo castigado por conflictos y violencias".

"Porque -ha rematado su discurso Conrado Escobar- este hermanamiento trasciende el texto, supera el documento y nos adentra en su profunda finalidad de entendimiento. Logroño acoge esa luz que ayer portaban los jóvenes y que representa la más noble de las aspiraciones: la paz".

Por su parte, el alcalde de Belén ha subrayado que "hoy comenzamos un camino compartido que acerca a nuestras ciudades y creará nuevas oportunidades para nuestras comunidades".

"Desde el corazón de Belén, la ciudad de Jesucristo, la ciudad donde se creó el mensaje de la paz, traigo conmigo un mensaje de amistad y de esperanza", ha añadido, recalcando "el poder de los acuerdos entre municipios para conectar personas más allá de las fronteras".

Hanna Hanania ha recordado que ayer miércoles se plantó en el Parque del Ebro un olivo como símbolo de este hermanamiento, un acto "al que la presencia de ciudadanos en solidaridad con Palestina dio un significado especial".

"A medida que este árbol vaya enraizando, nuestra amistad profundizará también, convirtiéndose en símbolo duradero de paz y de vínculo entre nuestras ciudades", ha afirmado.

El alcalde de Belén ha insistido en la "especial conexión" de su ciudad con Logroño a través del "peregrinaje, el patrimonio y la hospitalidad".

Y ha destacado que el acuerdo firmado este jueves debe plasmarse en cuestiones prácticas como el aprendizaje mutuo sobre la protección del patrimonio al tiempo que se fomenta el turismo, la creación de espacios de encuentro e intercambio entre artistas, emprendedores o jóvenes, etc...

Finalmente, ha reiterado que "para Belén, la paz es una necesidad" y ha abogado por "vivir en libertad, con dignidad, equidad y paz en la Tierra Santa".

ACUERDO DE HERMANAMIENTO APROBADO POR EL PLENO MUNICIPAL.

El pleno municipal aprobó el acuerdo de hermanamiento entre Logroño y Belén el pasado 3 de septiembre.

Este hermanamiento se sustenta en el compromiso por ambas partes con el patrimonio cultural, el desarrollo turístico, la cohesión social y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, así como en el interés mutuo en fomentar las relaciones sociales, culturales, educativas y económicas.

De este modo, promueve y apoya iniciativas referentes a la cooperación en la gestión, la preservación y la promoción internacional del patrimonio cultural e histórico; o la promoción del diálogo intercultural, la convivencia y la diversidad.

Igualmente, contempla el desarrollo e intercambio de estrategias turísticas; la colaboración educativa y social mediante intercambios escolares u otros programas; y la cooperación técnica mediante el intercambio de experiencias en diferentes materias.

Según el acuerdo, Logroño y Belén reafirman también su convicción en la defensa y promoción de los derechos del pueblo palestino, así como los valores humanos y los principios del derecho internacional, como base para alcanzar la justicia y la paz entre los pueblos.

La localidad ubicada en Cisjordania, a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén, cuenta con una población de aproximadamente 30.000 habitantes.

Identificada tradicionalmente por el cristianismo como lugar de nacimiento de Jesucristo, cuenta con numerosos sitios de interés histórico y religioso, incluido su conjunto monumental reconocido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.

El origen de este proceso de hermanamiento nace en las conversaciones mantenidas durante la celebración del Festival de la Paz de Brescia (Italia) en 2025.