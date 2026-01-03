Logroño, entre las capitales menos rentables para el alquiler, según pisos.com

Construcción de pisos en Bilbao - EUROPA PRESS

LOGROÑO/MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Logroño se encuentra entre las capitales de provincia españolas menos rentables para el alquiler en noviembre de 2025, según los datos del ránking realizado por pisos.com, que encabezan Tarragona (8,14%), Sevilla (7,64%), Jaén (7,42%), Ávila (7,32%) y Huesca (7,16%).

La rentabilidad bruta del alquiler en España se situó en el 6,98% en noviembre de 2025, lo que supone un aumento de más de un punto respecto al mismo mes de 2024 (5,90%) y de siete centésimas en comparación con octubre de 2025 (6,91%).

Estos datos, elaborados por el portal inmobiliario pisos.com, se calculan a partir del precio medio de compra de una vivienda tipo de 90 m2 -217.800 euros (2.420 euros/m2)- y una renta media mensual de 1.267 euros, que genera unos ingresos brutos anuales de 15.206 euros para el propietario.

Tras el 'top 5' liderado por Tarragona, Sevilla, Jaén, Ávila y Huesca, completan la lista de capitales más rentables Castellón de la Plana (7,03%), Barcelona (7,01%), Murcia (6,99%), Segovia (6,97%) y Córdoba (6,97%).

En el lado opuesto, las capitales con menor rentabilidad fueron Donostia-San Sebastián (3,84%), Palma (4,37%), Cádiz (4,59%), A Coruña (4,66%), Pamplona (4,67%), Salamanca (4,76%), Bilbao (4,85%), Logroño (4,88%), Málaga (4,92%) y Santander (4,93%).

"El mercado del alquiler en España se encuentra en una situación crítica, marcada por una grave falta de oferta y una creciente incertidumbre para los propietarios, convirtiendo el acceso a una vivienda digna en uno de los principales problemas sociales del país", ha señalado Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.