Logroño celebra el Día Internacional de las Personas Mayores con una jornada de actividades en la Antigua Estación

Archivo - Centro Intergeneracional 'La Antigua Estación' de Logroño - AUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha organizado mañana una jornada de actividades para celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores en el nuevo centro intergeneracional Antigua Estación, un espacio de encuentro y convivencia con protagonismo para las personas mayores.

El objetivo es fomentar la participación activa de los mayores, con un encuentro a las 10 horas en el vestíbulo de la Antigua Estación al que seguirá un paseo saludable a partir de las 10,30 horas que parte de ese mismo punto.

A lo largo de la mañana, de 10,30 a 13,30, se ofrecen varias actividades como dinámicas de encuentro en el espacio exterior, una sesión a las 10,30 y otra a las 11,15 horas, y también, gimnasia adaptada en la sala 9 de las dársenas, con un aforo para 25 personas, a las 10,30 horas y otra clase a las 12 horas.

Asimismo, se ofrece una charla titulada 'Envejecer sin etiquetas' en la sala 2 de las dársenas, en dos sesiones, una a las 11,15 horas y otra a las 12 horas.

La jornada contará además con un taller sobre estimulación cognitiva, con aforo para 20 personas, en la sala 3 de las dársenas, en dos sesiones, una a las 11,15 horas y otra a las 12 horas.

Además de todo ello, a lo largo de la mañana se podrá disfrutar de varias actividades fijas como juego libre en el centro de ocio de la UDP, photocall en el vestíbulo y la actividad 'Comparte tu experiencia' con distintos testimonios.

El Ayuntamiento de Logroño desarrolla diferentes programas para posibilitar espacios de encuentro y socialización para las personas mayores: Logroño Acompaña, Vida Sana, o los programas de Logroño Deporte para promover la actividad física.

Este año, además, el Consistorio ha abierto la Oficina de Atención a las Personas Mayores para ofrecer un lugar de atención y referencia a este colectivo.