Logroño celebrará el Día Internacional de la Danza con una gran barra de ballet en la Plaza del Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, el director de la Casa de la Danza, Perfecto Uriel, y la secretaria de la Asociación de Profesionales de Danza de La Rioja (APDR), Andrea Fraga, han presentado esta mañana el acto organizado con motivo de la celebración del Día Internacional de la Danza 2026, que tendrá lugar el próximo domingo 26 de abril, a las 12 horas, en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño.

La actividad, organizada por la Casa de la Danza en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y la Asociación de Profesionales de Danza de La Rioja (APDR), consistirá en la ubicación de una gran barra de ballet al aire libre y que contará con la participación de diez escuelas de danza de la ciudad, reuniendo a cerca de 150 estudiantes.

De esta forma, y tal como ha explicado la concejala de Cultura "la Plaza del Ayuntamiento se convertirá así en un gran escenario al aire libre donde la danza será la protagonista, en una jornada festiva que promete ser un punto de encuentro para profesionales, estudiantes y público general".

Asimismo, Fernández ha destacado que "esta actividad no solo busca acercar la danza a la ciudadanía, sino también consolidar el tejido profesional del sector y dar visibilidad al talento de muchos de los estudiantes que forman parte de las distintas escuelas de nuestra ciudad, todo ello en un espacio abierto y accesible para todos".

Por primera vez, esta iniciativa alcanza una dimensión tan destacada, reflejo de la unión del sector de la danza en La Rioja bajo la APDR, una asociación impulsada desde el ámbito institucional y artístico para fortalecer y visibilizar esta disciplina en toda la comunidad autónoma.

La clase estará dirigida por la ex primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba y maestra internacional, Anael Martín, quien conducirá la sesión desde un estrado para facilitar el seguimiento conjunto de todos los participantes.

Esta barra representa el ejercicio fundamental diario de cualquier bailarín, tanto en formación como profesional, siendo la base técnica del ballet clásico.

GRAN BARRA DE BALLET: UN RECORRIDO HISTÓRICO

La iniciativa que se celebrará este fin de semana tiene sus raíces en el año 2000, cuando la Asociación Cultural 'En Escena' organizó una primera y modesta barra de ballet en la calle Calvo Sotelo, frente a la Sala Gonzalo de Berceo, inspirada en la emblemática barra de la barandilla de la Playa de La Concha en San Sebastián.

El origen de esta tradición se remonta a 1997, cuando la profesora Coral López-Castellanos reunió a 150 estudiantes en la barandilla de la Playa de La Concha para compartir con la ciudadanía el trabajo diario de las escuelas de ballet.

Desde entonces, esta propuesta ha crecido hasta reunir a miles de participantes y ha sido replicada en numerosas ciudades como Zaragoza, Bilbao, Ibiza, Sitges, Fuenterrabía, Pasajes, Málaga o incluso Biarritz.

En este contexto, Logroño se suma con fuerza a esta celebración colectiva, transformando aquella primera experiencia local en una gran cita cultural y participativa que pone en valor el trabajo, la disciplina y la belleza de la danza.