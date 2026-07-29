Logroño contará con un protocolo para conservar y reubicar los árboles afectados por proyectos de obras en la ciudad

Calle Lardero de Logroño, recientemente reurbanizada. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado un protocolo de actuación a seguir cuando se elabore un proyecto de obras y se vea afectado el arbolado municipal en el que se establecen pautas encaminadas a conservar y mejorar el patrimonio arbóreo de la ciudad.

El objetivo de esta actuación, como ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno local, Celia Sanz, "es la protección y cuidado de los elementos vegetales en los trabajos de construcción de Logroño, dada la importancia del arbolado urbano sobre la calidad ambiental de la ciudad".

El árbol tiene un papel social, cultural, emocional, histórico y paisajístico. La aportación del arbolado no solo viene determinada por el efecto estético o patrimonial que otorga a la ciudad, sino que también ofrece beneficios como reducción de temperatura, disminución de contaminantes atmosféricos, efectos energéticos en las construcciones, conservan el agua y reducen la erosión del suelo y la polución acústica.

De este modo, en el documento se establece que "en cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones de las obras o el paso de vehículos y maquinaria se realicen en terrenos cercanos a elementos vegetales que puedan ser dañados, estos se deberán proteger, previamente al inicio de cualquier actividad de obra, debiendo incorporar en el proyecto un documento técnico de protección del arbolado".

El documento deberá contener aspectos "como la situación del arbolado con anterioridad a la redacción del proyecto, las nuevas plantaciones especificando especies, unidades y calibres, y el calendario previsto de plantación". A ello se suma que "se designará un técnico responsable de la ejecución de estas medidas y su plan de vigilancia, que será el interlocutor válido ante el Servicio de Zonas Verdes".

Asimismo, cuando como consecuencia de las obras de renovación, pavimentación o nuevas urbanizaciones se vean afectados elementos vegetales ya implantados, "deberá redactarse un documento técnico en el que se señalen los ejemplares a conservar, transplantar o eliminar, que deberá ser autorizado por la sección de zonas verdes, teniendo en cuenta diferentes parámetros como el valor histórico, estético y cultural, especie y edad, época del transplante, estado de salud, verticalidad y vigor y costes asociados al transplante".

La portavoz del Ejecutivo municipal -que ha avanzado que en el último trimestre del año se plantará en torno a 700 especies en toda la ciudad- ha incidido en que "los ejemplares catalogados como singulares no podrán transplantarse". Será el promotor el responsable de llevar a cabo las labores de mantenimiento establecidas en el documento técnico.

MOBILIARIO URBANO.

Por otro lado, esta mañana se ha aprobado también el pliego para la contratación de diferentes elementos de mobiliario urbano para la ciudad.

La cuantía total del contrato asciende a 201.183,73 euros (IVA excluido) con una duración de cuatro años y posibilidad de una prórroga del mismo de un año.

Con este contrato se adquirirán aparcabicis itinerantes, bancos de los modelos 'neobarcino' y 'Madrid', fuentes bebederas y talanqueras (vallas de madera), entre otros elementos.

SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA CAMPAÑA DE VENDIMIA.

Igualmente, Celia Sanz ha apuntado que el Ayuntamiento de Logroño comienza a prepararse para la vendimia y para la presencia de temporeros en la ciudad, con la campaña específica para este colectivo.

En ese sentido, la Junta ha aprobado "la adjudicación de algunos de los servicios necesarios para la próxima campaña de la vendimia en la ciudad, con el objetivo de atender a esos temporeros que son necesarios para la recolección".

El Consistorio cuenta con un presupuesto base total de 22.536,25 euros (IVA incluido), para este contrato que conlleva diversos servicios distribuidos en tres lotes:

Lote I (kit de higiene personal), que ha quedado desierto por falta de licitadores, "pero al tratarse de una cuantía inferior a 2.000 euros, la unidad correspondiente ya trabaja para disponer de este suministro".

Lote II (alquiler, montaje y desmontaje de la carpa con suelo fenólico e instalación de cinchas para tendedero), adjudicado a la empresa Niños en las Llamas S.L., por 6.438,41 euros (IVA incluido).

Lote III (toallas, mantas y sábanas desechables), a la empresa RAFITEXTIL DTT 3.8 S.L. por 9.154,57 euros (IVA incluido).

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA LA RAFAEL AZCONA.

La Junta de Gobierno ha aprobado la contratación del suministro de fondos bibliográficos en formato libro para la Biblioteca Rafael Azcona y los puntos de lectura La Rosaleda y La Pajarera, y el plan de lector en los barrios de la biblioteca municipal.

En ese sentido, el Ayuntamiento inicia el procedimiento abierto de adjudicación mediante tramitación ordinaria.

El presupuesto asciende a 69.107,20 euros (IVA incluido), que se desglosa en dos anualidades:

De diciembre de 2026 a noviembre de 2027: 34.553,6 euros (IVA incluido).

De diciembre de 2027 a noviembre de 2028: 34.553,6 euros (IVA incluido).

ALQUILER DE 15 ORDENADORES PORTÁTILES PARA EL PROYECTO 'LOGROÑO CUIDA'.

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado el contrato de alquiler de 15 ordenadores portátiles, en régimen de renting, incluyendo su puesta a disposición, configuración inicial, mantenimiento, soporte técnico y recogida a la finalización del contrato.

El uso de estos ordenadores está destinado a las alumnas y alumnos de la Escuela Taller de formación y empleo 'Logroño cuida'.

Una iniciativa, ha recordado Celia Sanz, "dirigida a jóvenes desempleados, que se va a extender durante 9 meses en el centro de empleo municipal y con el que los participantes adquirirán el certificado de profesionalidad de nivel II de atención sociosanitaria a personas en domicilio".

La empresa adjudicataria es equipos Mecanizados S.L. por un importe de 5.662,80 euros IVA incluido, correspondiente a dos anualidades, una de agosto a noviembre de 2026 (2.340 euros) y otro periodo de alquiler para 2027, de diciembre a marzo (2.340 euros).