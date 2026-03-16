Logroño convoca un minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia de género y alerta "de los mensajes de odio" - EUROPA PRESS

LOGROÑO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Logroño ha vuelto a mantener un minuto de silencio este lunes para condenar los últimos asesinatos de violencia de género y vicaria confirmados en nuestro país y alertar ante "los mensajes de odio tan peligrosos que están educando a nuestros jóvenes en las redes sociales".

Frente a la Delegación de Gobierno y con la presencia de numerosas autoridades locales y de diferentes partidos políticos, los asistentes han vuelto a pedir el fin de la violencia contra las mujeres y exigir que "no haya ni una más". Como es habitual, la concentración ha terminado con un sincero aplauso de los asistentes en memoria de las víctimas.

Tras ello, la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Noelia González, ha querido trasladar a los familiares y amistades de las últimas víctimas reconocidas "todo el apoyo" de los riojanos.

"ANSIA DE VENGANZA"

En concreto ha hecho referencia a la mujer de 58 años asesinada en Miranda de Ebro la pasada semana en un suceso en el que "el ansia de venganza del agresor se llevó por delante a otras dos mujeres (de 78 y 24 años) y a otras víctimas que están hospitalizadas con heridas de diferente consideración".

También ha querido poner voz al asesinato el pasado sábado en Pedreña (Cantabria) de una mujer de 64 años a manos -presuntamente- de su pareja que "aunque no esté confirmado ha sido anunciado como posible violencia de género".

En lo que llevamos de año, y a fin de que este nuevo asesinato sea confirmado como violencia de género, 12 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

"NO PONER EN DUDA LA VIOLENCIA DE GÉNERO"

Por ello, indica, queremos "condenar estos hechos y decir que es muy importante que la sociedad y sobre todo partidos políticos y las administraciones que seamos responsables. Que no pongamos en duda la violencia de género porque es evidente que existe y que se lleva vidas por delante".

Además también ha querido advertir "ante los mensajes de odio tan peligrosos que están educando a nuestros jóvenes en las redes sociales".

"Queremos alertar a las familias para que sean un poco conscientes de lo que se están nutriendo, sobre todo los jóvenes de nuestra sociedad, porque son mensajes de odio muy peligrosos", ha finalizado.

TELÉFONO 016

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado.

El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.