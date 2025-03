Logroño da cuenta de su Estrategia Circular, "una filosofía de trabajo" para lograr la ciudad "que queremos entre todos"

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Logroño ha dado cuenta este jueves, en una sesión en pleno extraordinario, de su Estrategia Circular, que desde el equipo de Gobierno municipal se ha definido como "una filosofía de trabajo" que afecta "de forma trasversal" a todas las áreas del Consistorio y cuyo objetivo, en palabras del alcalde Conrado Escobar, es lograr "la ciudad que queremos entre todos".

Como exposición del plan, y en una comparecencia a petición propia en la sesión, el concejal de Ciudad Circular, Ángel Andrés, ha explicado que "es un modelo urbano de relación respetuosa con el territorio", que implica "reciclar el número de veces máximo para la mayor sostenibilidad y alcanzar la máxima autosuficiencia".

Algo, ha añadido, que, en la práctica, supone reducir el consumo de recursos naturales y de residuos, "para alcanzar el máximo grado de autosuficiencia local".

La Estrategia, ha centrado el concejal, "está basada en seis ejes: la minimización en el uso de recursos, la gestión de uso del agua, la sostenibilidad en los espacios urbanos, fomentar los espacios y conductas saludables, las políticas de trasversalidad y la eficiencia del consumo energético. poniendo en valor a las personas.

Como ejemplos de cada uno de los ejes, Andrés ha citado programas como Logroño Segunda Vida, el reciclaje de materiales de jardinería, el uso del primer filtrado del agua de la depuradora para riego o baldeo, la creación de nuevos espacios urbanos "con mantenimiento y sostenibilidad en perfecto equilibrio" como los Parques de Las Tejeras y el Camino.

También ha apuntado la iluminación LED fotovoltaica, el control inteligente del riego, la iniciativa 3-30-300 -tres árboles por ciudadano, 30% de espacios verdes, y tener a menos de 300 metros un parque-, o, en general, el uso de las nuevas tecnologías, "para intentar ser más eficientes minimizando costes y mejorando el uso de los recursos".

"La circularidad debe impregnar todos los servicios publicos, ser trasversal a todas las Concejalías, afectar a todo para transformar la economía con la máxima eficiencia de recursos y el máximo respeto ambiental y saludable para mejorar la salud de nuestros ciudadanos y de nuestro medio ambiente urbano", ha concluido.

GRUPOS.

En el turno de los Grupos Municipales, el portavoz del PR+ Rubén Antoñanzas ha tachado de "loable" la iniciativa, aunque ha dicho ver "mucha literatura" y "echar en falta medidas concretas". Medidas, ha añadido, "que vengan acompañadas de las correspondientes partidas presupuestarias", que, como ha sugerido, podría proceder incluso de fondos europeos.

Para la portavoz de UP-IU, Amaia Castro, el documento presentado en el pleno "es el primero al respecto después de dos años", en el que, igual que su compañero del Grupo Mixto, ha visto "pocas concreciones". "Y las que han puesto, se comenzaron en Legislatura pasada. Espero que se concrete en cosas reales, en cuánto cuesta o en cuándo se va a hacer, porque lo que han traído hoy es papel mojado", ha afirmado.

La portavoz de VOX, María Jiménez, se ha preguntado si esta estrategia "es realmente viable" y "si tiene garantías de ejecución", coincidiendo en criticar "la falta de concreción", a lo que ha sumado falta de presupuesto, plazos o seguimiento en los objetivos. "Es otro experimento 'progre' fallido, con pérdida de soberanía municipal y en el que van a salir perjudicados los ciudadanos", ha asegurado.

A juicio del portavoz del Grupo Socialista, Luis Alonso, "el partido que presenta hoy esta estrategia no se la cree del todo; si no, no hubieran tardado dos años en presentarla", presentando un documento que no ha reconocido como una estrategia real.

Y se ha alineado con el resto de formaciones también en que "hay que concretar más", ya que ha echado en falta "horizonte temporal, importe económico, seguimiento de objetivos, no se plantea si se aspira a algun reconocimiento nacional o internacional, ni es una estrategia social porque ni grupos ni colectivos han podido intervenir". "Es un documento para cubrir el expediente", ha recalcado.

Por parte del PP, el concejal de Medio Ambiente Jesús López ha valorado que "por fin ve la luz lo que para este equipo de Gobierno es una filosofía de trabajo, que es la Ciudad Circular". Una estrategia "en la que hace tiempo que estamos trabajando", y con medidas ya implementadas en algunas ocasiones.

Así, ha apuntado cuestiones como la sustitución progresiva de las redes de fibrocemento; la digitalización del ciclo del agua con fondos UE; placas fotovoltaicas para recarga de vehículos eléctricos; la potenciación de Logroño Segunda Vida; las recogidas de diferentes residuos puerta a puerta; los nuevos parques sostenibles y ecoeficientes; las islas climáticas en el centro; el Corredor Sur; los paseos ciclables; o el Barranco de Oyón, entre otras.

INTERVENCIÓN DEL ALCALDE.

Para finalizar, ha intervenido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien se ha dirigido específicamente a los alumnos y docentes pertenecientes al programa de Centros Educativos para la Sostenibilidad, hoy presentes en el salón de plenos siguiendo la sesión. Un pleno, les ha dicho, "importante, porque más allá de lo político mira al futuro de Logroño, a la ciudad que queremos entre todos".

En este sentido, "hablamos de conseguir una Ciudad Circular que supone no solo conseguir una anillo verde que abrace físicamente Logroño, es más amplio, supone entender la ciudad como un todo, un ecosistema en el que todo se aprovecha al máximo: el agua, la energía, los recursos económicos".

Es, ha añadido, "construir la ciudad de manera más ambiciosa, mirando al futuro, nos sitúa en la posición más avanzada de la sostenibilidad incorporando el concepto de reutilizar de cara a ser una ciudad climáticamente neutra, a ser autosuficiente en lo energético, más saludable llegando a ser primera ciudad de españa en superficie verde por habitante o apostando por el Km 0 en la actividad económica".

Ha cuantificado aspectos que se pueden derivar de las medidas de la Estrategia, como el ahorro de 300.000 metros cúbicos en consumo de agua, el aumento de un millón de metros cuadrados de superficie verde, los 27 kilómetros "que pueden llegar a 55 kilómetros" de rutas ciclables, el control de fugas, el PERTE del agua con Lardero y Villamediana o casi 2 millones de ahorro con el cambio de iluminación a LED.

"Y además, es importante también cómo se hacen las cosas, ir de la mano de la gente, con un plan que no tiene siglas, y que partió de un grupo de personas, técnicos municipales y de la UR, que entendió que Logroño tiene las mejores condiciones para esta Estrategia. Un proceso abierto en el que hay que seguir trabajando, con un compromiso colectivo en un camino ilusionante", ha concluido el regidor municipal.