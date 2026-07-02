Logroño decreta tres días de luto oficial y bandera a media asta por el fallecimiento del exalcalde Julio Revuelta

Archivo - El ex alcalde de Logroño, Julio Revuelta, interviene tras la concesión de la medalla de Oro, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Logroño, a 20 de diciembre de 2024, en Logroño, La Rioja (España). - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño decreta tres días de luto oficial y la bandera de Logroño a media asta por el fallecimiento de Julio Revuelta Altuna, alcalde de la ciudad entre 2000 y 2007, tras una larga enfermedad.

Como gratitud por su dedicación, compromiso e implicación con Logroño y su ciudadanía, en 2024 recibió la Medalla de Oro de la Ciudad.

En su intervención tras recoger este galardón, Revuelta (Burgos, 1959) destacó "no nací en Logroño, pero esta es la tierra que quiero. La que siempre he elegido cuando la vida me ha puesto a prueba".

"Me gusta pasear e identificar los espacios de mi niñez, algunos tan cambiados y siempre reconocibles en mi memoria. También me paro en lugares donde tuve la ocasión de intervenir, de hacer cosas nuevas o de cuidar el legado. Hacer una ciudad mejor, cumplir la palabra dada y ayudar a mis vecinos fue siempre la razón de mi trabajo", añadió.

La Corporación municipal siente la pérdida de Revuelta y muestra su cariño con la familia y amigos.

El Pleno ordinario correspondiente al mes de julio previsto para hoy se cancela a la espera de una nueva fecha. No obstante, a las 10 horas habrá un minuto de silencio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Logroño.

Por su parte, el equipo de Gobierno suspende la agenda pública prevista durante los tres días de luto oficial (jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de julio).