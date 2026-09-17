Logroño Deporte aportará 1.434.398 euros a 11 equipos deportivos de referencia de la ciudad, con un 8,64% de incremento

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, a través de Logroño Deporte, aportará un total de 1.434.398 euros a 11 equipos deportivos de referencia de la ciudad para la temporada 2025/2026, según el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta entidad.

La cuantía supone un incremento del 8,64% respecto a la temporada anterior, lo que se traduce en 114.032 euros más destinados al apoyo de los clubes deportivos de referencia de la ciudad.

"Con estas ayudas queremos respaldar la labor que realizan estos equipos en el fomento de la práctica deportiva y en la promoción de Logroño", ha señalado este jueves el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias.

En concreto, los 1.434.398 euros se distribuirán entre las siguientes entidades:

Logroño United Liga F: 200.000 euros.

UD Logroñés: 150.000 euros.

SD Logroñés: 75.000 euros.

Balonmano Ciudad de Logroño: 402.398 euros.

Sporting La Rioja: 180.000 euros.

Unibasket Logroño: 120.000 euros.

CB Clavijo: 140.000 euros.

Logrobasket: 140.000 euros.

Rioja Sala: 13.000 euros.

Tritones: 8.000 euros.

Sala Armas-Espada: 6.000 euros.

FOMENTO DEL DEPORTE Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD.

Para establecer la cuantía que corresponde a cada equipo se tienen en cuenta, según recogen las bases de concesión de estas subvenciones, criterios como el tipo de competición en la que participa cada conjunto, la categoría, los desplazamientos que debe realizar, la promoción deportiva que desarrolla y su impacto económico y turístico.

Asimismo, las bases contemplan un apoyo específico a aquellos equipos que se considera de especial interés, entre ellos los equipos femeninos, los que fomentan el deporte base y los que impulsan modalidades deportivas minoritarias.

Respecto a la temporada anterior, se producen distintas variaciones en las cuantías como consecuencia, especialmente de los cambios de categoría.

Iglesias ha destacado también la aportación de estos clubes a la promoción de la ciudad: "Son equipos que llevan el nombre de Logroño por toda España y que contribuyen a difundir nuestra ciudad a través del deporte".

El presidente de Logroño Deporte ha puesto además en valor el trabajo que realizan estas entidades con el deporte base y la transmisión de valores como "el esfuerzo, el trabajo en equipo, la disciplina y la deportividad".

AYUDAS A LIGAS NACIONALES Y AL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Además, el Consejo de Administración de Logroño Deporte ha aprobado la adjudicación de 49.487 euros en ayudas económicas a entidades deportivas que participan en ligas federadas nacionales y a entidades que desarrollan programas deportivos para personas con discapacidad durante la temporada 2026/2027.

En este sentido, el presidente de Logroño Deporte ha señalado que "con estas ayudas seguimos apoyando a los clubes que compiten a nivel nacional y, por su puesto, el deporte para personas con discapacidad. Queremos acompañar su esfuerzo y reconocer el importante trabajo que realizan para fomentar la práctica deportiva en nuestra ciudad".

En conjunto, estas dos líneas de ayudas alcanzan los 49.487 euros, frente a los 39.985 euros de la temporada 2025/2026, lo que supone un incremento de 9.502 euros, un 23,77%.

En lo que se refiere a las ayudas a entidades deportivas que participan en ligas federadas nacionales se destinan 36.787 euros a 13 equipos.

Las ayudas se distribuyen entre:

Calasancio 1ª Nacional femenina (balonmano): 3.180 euros.

Calasancio 2ª Nacional masculina (balonmano): 3.552 euros.

EDF Promesas Liga Alavesa Riojana (fútbol sala): 4.835 euros.

Cosmos (fútbol sala): 1.500 euros.

Calasancio 3ª RFEF masculina (fútbol): 1.500 euros.

Calasancio 3ª RFEF femenina (fútbol): 1.500 euros.

Varea 3ª RFEF masculina (fútbol): 1.500 euros.

Cultural Logroño 1ª División Nacional Liga Vasca (voleibol): 5.017 euros.

D'Elhuyar 1ª División Nacional Liga Vasca (voleibol): 5.017 euros.

Voley Viña 1ª División Nacional (voleibol): 1.256 euros.

RC Rioja 1ª División Vasca masculina (rugby): 3.278 euros.

1ª División Sénior femenina Liga EH (waterpolo): 2.119 euros.

2ª División Sénior masculina (waterpolo): 2.533 euros.

Por último, Logroño Deporte destina 12.700 euros a tres entidades sin ánimo de lucro que fomentan la práctica deportiva entre personas con discapacidad y cuentan con equipos que participan en competiciones o ligas nacionales.

Esta cantidad supone 472 euros más que la temporada anterior. Las entidades beneficiarias son FEAPS, con 5.500 euros; FERDIS, con 5.200 euros; y CD Envero, con 2.000 euros.