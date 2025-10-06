Logroño Deporte y COLEF colaboran para ofrecer actividades deportivas adaptadas a colectivos con necesidades especiales - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Incorpora la nueva Sala Salud en Lobete, de la mano de asociaciones de personas con enfermedades y personas con debilidad muscular

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, y el presidente del Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Ciencias de las Actividades Física y de Deporte de La Rioja (COLEF), Miguel Díez, han presentado este lunes el acuerdo de colaboración mediante el que ambas entidades van a trabajar conjuntamente, con el objetivo de mejorar la salud de los vecinos de Logroño y en una atención más personalizada, ofreciendo actividades físicas y deportivas específicas.

Logroño Deporte inició esta pasada semana un nuevo curso con un programa deportivo que se desarrolla de octubre a mayo y que mejora la respuesta que se da a la demanda y necesidades deportivas y de actividad física de los logroñeses.

El programa municipal 'Date vida', ha informado Iglesias, pretende "promover el ejercicio físico y el deporte con nuevas actividades, dando prioridad a la salud, y este año con un nuevo enfoque; que nadie se sienta excluido, sino que cualquier persona, independientemente de su condición, tenga las mejores oportunidades y un enorme abanico de opciones para realizar actividad física".

Así, el concejal ha manifestado que "con la puesta en marcha de la nueva Sala Salud de Logroño Deporte donde, a partir de esta temporada, vamos a trabajar con actividades para personas mayores, mujeres mastectomizadas, de la mano asociaciones de personas con necesidades especiales y de aquellas que necesitan ejercicio adaptado a su estado de salud".

En concreto, ha recordado, "ya trabajamos en años anteriores con ALCER Personas con Enfermedades Renales, y hemos tenido experiencias muy positivas con deportes adaptados para asociaciones del mundo de la discapacidad".

Logroño Deporte y el Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Ciencias de las Actividades Física y de Deporte de La Rioja, ha explicado el edil, "vamos a trabajar de forma conjunta para favorecer la práctica deportiva y promover la salud a través de la actividad física adaptada, dirigida especialmente a ciudadanos con necesidades especiales que requieren una atención específica".

"Gracias a la colaboración con el Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (COLEF) de La Rioja, la Sala Salud de Logroño Deporte dispondrá de la figura profesional del educador o educadora físico deportivo, colegiado y licenciado o graduado en ciencias de la actividad física y del deporte para la realización y evaluación de ejercicio físico adaptado a las características de cada persona", ha explicado el edil.

La Sala Salud contará con una oferta específica para personas con fragilidad, entendida como debilidad muscular, normalmente asociada al envejecimiento y provocado por no realizar una actividad física mínima. Así, se realizarán iniciativas de musculación desde cero para personas mayores y circuitos básicos de ejercicio seguros.

Logroño Deporte cuenta, a su vez, con profesionales igualmente colegiados y especializados que dirigirán y supervisarán la actividad de esta nueva sala salud.

ACTIVIDADES RELACIONADAS.

De las 56 plazas ofertadas están cubiertas 49, lo que supone una ocupación del 87,50%, distribuidas en diferentes grupos, como circuito básico de ejercicio para mayores, musculación desde cero para mayores, musculación desde cero para adultos y jóvenes, y gimnasia de mantenimiento para mastectomizadas.

Todas estas actividades las impartirá un profesional titulado en ciencias de la actividad física del deporte, colegiado y formado a través de las acciones formativas del COLEF.

También, las diferentes actividades de actividad física para ALCER (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales de La Rioja), se van a desarrollar este año en la Sala Salud, dentro del programa de ejercicio físico en los enfermos renales crónicos, con el objetivo de mejorar su estado físico, de ánimo y socialización.

Asimismo, desde Logroño Deporte se va a informar a las distintas asociaciones y entidades de personas con necesidades especiales y patologías o factores de riesgo para la salud, invitándoles a conocer la sala, sus posibilidades y los profesionales asignados a este servicio, para ofrecerles un servicio de actividad y ejercicio físico útil para ellas.

CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PROGRAMAS.

Mediante el acuerdo suscrito, COLEF va a diseñar diferentes programas de ejercicio físico dirigidos a diferentes grupos de población, incluyendo personas con necesidades especiales, patologías o factores de riesgo para la salud.

Estos programas se van a desarrollar en la Sala Salud, basándose en evidencias científicas actualizadas y serán dirigidos por personal cualificado.

Logroño Deporte se compromete a programar y ofrecer actividades físicas y deportivas específicas, adaptadas a las necesidades de los colectivos mencionados, además de facilitar los espacios e instalaciones necesarias para el correcto desarrollo de dichas actividades y destinar los recursos económicos y humanos necesarios para la puesta en marcha y mantenimiento de los programas.

Por su parte, COLEF La Rioja asesorará y supervisará, mediante profesionales cualificados, los programas y actividades diseñados por Logroño Deporte, garantizando que su metodología, ejecución y dirección técnica cumplan los estándares de calidad y seguridad profesional.

También, el Colegio Profesional colaborará en la formación continua del personal técnico de Logroño Deporte implicado en estos programas.