Logroño Deporte confirma que "fallo exclusivamente técnico en la pantalla" impidió la proyección de la final del Mundial

Imagen de la celebración anoche en Murrieta de la victora española en el Mundial. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, ha confirmado que "fue debido a un problema exclusivamente técnico en la pantalla instalada que impidió que pudiera realizarse la retransmisión" anoche de la final del Mundial de fútbol en la Plaza de la Diversidad, como estaba previsto.

Iglesias ha comparecido esta lunes ante los medios de comunicación reiterando las "disculpas" a los aficionados que no pudieron seguir ayer el encuentro en el que España se proclamó, por segunda vez en su historia, Campeona del Mundo, con el riojano Luis de la Fuente como entrenador.

Iglesias ha explicado que "cuando se detectó el problema técnico, el Ayuntamiento movilizó a los técnicos municipales del área de electricidad".

Estos trabajadores "acudieron al lugar y comprobaron que la potencia eléctrica era la correcta y que el fallo se circunscribía solo a la pantalla, que se apagaba constantemente y no se podía reparar 'in situ', por lo que se informó a los asistentes de que no era posible la retransmisión".

Mediante el uso de un proyector -que aportó una persona particular- se pudo retransmitir partido y sí se llevó a cabo la amenización anterior y fiesta posterior que estaban contratadas.

Por todo ello, el presidente de Logroño Deporte ha avanzado que se pedirán "responsabilidades" a la empresa contratada para prestar el servicio.

Desde el Ayuntamiento se ha felicitado "a las vecinas y vecinos de Logroño por el comportamiento ejemplar y respetuoso en un acto de confraternización, celebración y convivencia", ha expresado. Asimismo, nuevamente, "lamentan las molestias ocasionadas y reiteran las disculpas".