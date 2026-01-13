Logroño Deporte dona 420 kilos y el Ayuntamiento de Arrúbal aporta 200kilos de comida al Banco de Alimentos de La Rioja

Entrega alimentos al Banco de Alimentos por parte del Ayuntamiento de Arrúbal - BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA

LOGROÑO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

En su campaña navideña, Logroño Deporte dispuso una jornada, el día 3 de enero, para una recogida de alimentos a cambio de poder entrar en una sesión de la pista de patinaje sobre hielo en Lobete. El resultado fue excelente, con 420 kilos de alimentos recogidos en esas dos horas y media de la jornada vespertina.

Queda nuestro agradecimiento quienes aportaron esos alimentos y a los organizadores del evento, empleados de las instalaciones, por su colaboración.

Un año más, con motivo de la San Silvestre del último día del año anterior, el Ayuntamiento de Arrúbal organizó una recogida de alimentos entre los participantes en la citada prueba. En esta ocasión, los arrubaleños han aportado un total de 200 kilos de alimentos, entre los que sobresalen muchos para niños, muy importantes y necesarios.