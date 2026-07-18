Logroño Deporte habilitará una pantalla para ver la final del Mundial este domingo en la Plaza Diversidad

(Foto de ARCHIVO) Varios aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 - GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Logroño Deporte, con motivo de la final de la Copa del Mundo de Fútbol, que disputarán las selecciones de España y Argentina el domingo 19 de julio, instalará una pantalla de 3x2 metros en la Plaza Diversidad para disfrutar de la final.

Aunque el encuentro comenzará a las 21 horas, el evento comenzará a las 20 horas con la animación prepartido. Tras el partido, en caso de victoria del combinado nacional, la Plaza Diversidad acogerá una fiesta postpartido con ambientación musical hasta las 00 horas.

Ante el interés general por este evento deportivo, la instalación de esta pantalla al aire libre se suma a la que habilitará el Gobierno de La Rioja en el Palacio de los Deportes (aforo ya completo tras el reparto de 4.500 invitaciones).

El evento, cuyo acceso será libre, estará patrocinado por Centro Comercial Berceo, Autobuses Jiménez y Aresol Renovables.

El combinado nacional, dirigido por el riojano Luis de la Fuente, intentará sumar su segunda estrella tras la conquista del Mundial de Sudáfrica 2010, así como un nuevo éxito tras la reciente conquista de la Eurocopa en 2024.