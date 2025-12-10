Logroño Deporte pone a disposición de la ciudadanía 6.000 camisetas para participar en la San Silvestre 2025 - LOGROÑO DEPORTE

LOGROÑO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño y Caja Rural de Navarra han presentado hoy la camiseta para participar en la XLI Carrera San Silvestre, XXXV Memorial Tomás Mingot, prevista para el 31 de diciembre, y cuyas inscripciones están ya abiertas desde la semana pasada.

Así lo ha indicado esta mañana el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, junto a Ernesto Navarrete, director de instituciones de Caja Rural de Navarra, entidad patrocinadora de la prueba con la que tradicionalmente se despide el año en la ciudad.

"Logroño Deporte ha preparado 6.000 camisetas, con tallaje desde infantil (3XS) hasta la XXL de adulto, que se podrán recoger a partir del día 28 de diciembre".

Asimismo, las personas interesadas podrán acudir a los centros deportivos municipales de Lobete, la Ribera y Las Gaunas a partir del 15 de diciembre a probarse las diferentes tallas de las mismas.

"El año pasado se congregaron más de 6.000 personas en la San Silvestre logroñesa, con un magnífico ambiente que une deporte, celebración y tradición para compartir con familiares y amigos en la última noche del año. Este 31 de diciembre confiamos en mantener o incluso superar esta gran participación", ha indicado Iglesias, quien ha avanzado que más de 900 personas ya han formulado la inscripción menos de una semana después desde la apertura del plazo.

INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DORSALES

Las inscripciones ya se pueden realizar de forma exclusivamente online a través de la página web de Logroño Deporte, www.logronodeporte.es, hasta el día 26 de diciembre a las 23,59 horas.

A partir de esa fecha, los días, 28, 29, 30 (de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 21,00 horas) y 31 de diciembre (solo de 10,00 a 14,00 horas) se podrán realizar inscripciones presenciales en el C.D.M. Lobete para las tres pruebas, si bien no se asegura la disponibilidad de camisetas ni de tallas en la inscripción presencial. En esas mismas fechas y horarios se podrán recoger las camisetas solicitadas. La recogida de dorsales comienza el día 28.

Se establece un precio de inscripción de 2 euros para la carrera infantil, de 4 euros para la San Silvestre Popular, y 5 euros para la San Silvestre Competitiva.

Los días 28, 29, 30 y 31 podrán realizarse inscripciones presenciales sin derecho a camiseta conmemorativa de manera gratuita para las carreras Mini y Popular. La carrera de 8,8 km siempre lleva coste debido a que está cronometrada mediante chip.