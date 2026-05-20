Logroño destina 270.000 euros a Cáritas y Cruz Roja para la atención a personas vulnerables o en riesgo de exclusión

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LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño, Cáritas Diocesanas y Cruz Roja Española por una cuantía total de 270.000 euros (exentos de IVA), a razón de 135.000 euros para cada institución.

Unos convenios, como ha señalado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, que se desarrolla "con el objetivo de atender las necesidades de las personas en situación de especial vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social que requieran determinadas actuaciones o intervenciones de gran inmediatez".

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN CULTURAL DE LOS ARQUITECTOS DE LA RIOJA.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado un convenio de colaboración entre la Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, dotado con una cuantía de 112.000 euros.

Con esta cuantía se da apoyo al programa de actividades de la nueva edición del Festival Internacional de Arquitectura y Diseño Concéntrico, que del 12 al 27 de junio regresará a las calles, plazas y rincones de Logroño de la mano de destacados estudios y creadores reconocidos a nivel internacional.

CONVENIO CON LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES DE LA RIOJA

Igualmente, se ha dado el visto bueno al nuevo convenio de colaboración que firmarán próximamente el Ayuntamiento de Logroño y la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja y que estará dotado con 52.000 euros y que comprenderá las actividades realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

El objetivo común que comparten ambas instituciones se basa tanto en el impulso de la participación ciudadana en la vida local como en favorecer el desarrollo de las entidades que defienden y promueven los mismos fines de defensa, fomento y mejora de los intereses generales o sectoriales de los ciudadanos logroñeses.

De esta forma, este convenio contempla la participación de ambos organismos en el funcionamiento ordinario de la Federación, tanto en el mantenimiento de la sede como en gastos de personal y desarrollo de actividades durante el presente ejercicio.

Además, se mantendrá la colaboración en el proceso de elaboración de los Presupuestos Participativos, donde la Federación juega un papel fundamental gracias a su labor de promoción para fomentar la participación directa de la ciudadanía, además de hacer llegar al Consistorio las propuestas, proyectos, quejas, sugerencias y necesidades de todos los logroñeses.

Por otro lado, el convenio prolonga la realización de actos de promoción pública y difusión del trabajo de las asociaciones y de la unidad de información y participación ciudadana del Ayuntamiento a través de la Federación de Asociaciones vecinales.

De igual manera, se mantendrá la realización de las Jornadas de Participación Ciudadana conjunta, a través de sesiones de debate y reflexión sobre administración y sociedad civil.

AYUDAS EN MATERIA DE JUVENTUD.

El Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de ayudas dirigidas a entidades del ámbito de la juventud y asociaciones sin ánimo de lucro para desarrollar proyectos sobre tiempo libre educativo, ocio alternativo o actividades alineadas con el Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha concedido, de manera provisional, 21 subvenciones por una cuantía total de 28.800 euros.