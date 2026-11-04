Logroño destina casi 463.000 euros en apoyo a la conciliación de familias en dificultad social

Archivo - La portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño destinará casi 463.000 euros en apoyo a la conciliación de familias en dificultad social. Un proyecto al que la Junta de Gobierno Local, en su reunión de este miércoles, ha dado el visto bueno para su licitación.

Como ha señalado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, con este programa "se da respuesta a sus necesidades de conciliación laboral y familiar, se atiende a los menores con declaración de riesgo o dificultades sociales y se favorece la participación activa de estos menores y sus familias en su proceso educativo y social".

Para continuar ofreciendo este servicio, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del contrato para el desarrollo de este proyecto durante los próximos tres años (desde enero de 2027 hasta diciembre de 2029) por un importe de 462.736,92 euros (VIA incluido).

El proyecto se desarrolla en el C.D.M. La Ribera durante el curso, mientras que en los meses de verano se lleva a cabo en el Centro Cívico Lobete.

En ambos casos, con los siguientes horarios:

Días lectivos con jornada escolar de mañana y tarde: de octubre a junio de 16 a 20,30 horas.

Días lectivos con jornada escolar sólo de mañana: durante septiembre y junio de 15 a 20,30 horas.

Días no lectivos, vacaciones de verano, Semana Santa, Navidad y puentes: de 7,45 horas a 20,30 horas.

PROGRAMA DE MOVILIDAD EUROPEA ERASMUS+.

Erasmus+ es un programa europeo financiado por la Unión Europea a través del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), cuyo objetivo es mejorar la calidad de la Formación Profesional en Europa, el cual actúa como Agencia Nacional.

Ofrece a alumnos, a profesores y personal que imparte enseñanzas de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio oportunidades para realizar estudios y prácticas en el extranjero, así como a mejorar las posibilidades de empleo y las habilidades personales y, de este modo, a potenciar la competitividad de la economía europea.

En este contexto, el Ayuntamiento de Logroño impulsa el programa de formación 'Logro-Europa', para que recién titulados de Formación Profesional de Grado Medio de centros educativos de la ciudad realicen prácticas laborales en varios países.

Por ello, la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana ha aprobado dos asuntos sobre este proyecto:

Por un lado, la adjudicación del contrato para la asistencia técnica para el servicio de búsqueda de prácticas a la Fundación Finnova por una cuantía de 79.553,63 euros (IVA incluido) durante tres anualidades (20274, 2028 y 2029).

Por otro lado, la convocatoria de subvenciones para la novena edición del proyecto 'Logro-Europa, dotadas con una cuantía total de 161.061 euros, para la movilidad de estudiantes y personal de Formación Profesional de los centros educativos IES Comercio, IES Batalla de Clavijo, IES La Laboral, Centro Paula Montal, Colegio Sagrado Corazón, IES Duques de Nájera y Centro Integrado de Formación Profesional de La Rioja.

PÁGINA WEB DEL CCR.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para el desarrollo de la nueva web del Centro de la Cultura del Rioja a la UTE formada por Hiberus Usaba, S.L., RIAM Intelearnig Lab, S.L. y JIG Easy Services, S.L. por un importe de 79.860 euros (IVA incluido).

PREMIOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA.

El Ayuntamiento de Logroño, a través de la Concejalía de Cultura, convocó el pasado mes de julio la quinta edición de los Premios de Creación Artística, destinados a producciones nuevas, originales e inéditas de las artes literarias, escénicas, plásticas, musicales y audiovisuales.

Dotados con una cuantía total de 30.000 euros, repartidos entre seis premios de 5.000 euros cada uno, gratificación compatible con otras ayudas o galardones.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha concedido los galardones de 2026 a los siguientes artistas:

Diego Pérez, por el proyecto 'Peinando el tiempo'.

Jesús Domingo Peña, por el proyecto 'Logroño inadvertido'.

María Beatriz Carbonell Ferrer, por 'Somos frontera'.

César Peraita Novalgo, por 'Cayuco'.

Luis Álvarez Sobrón, por la propuesta 'Don Domingo'.

Naiara Arrieta Gonzalo, por el proyecto 'Inopia, un territorio fértil'.