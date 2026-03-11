Logroño destina casi 99.000 euros para ayudar a crear nuevas iniciativas económicas y a la consolidación empresarial

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño pondrá en marcha un nuevo programa de ayudas para apoyar la creación de nuevas iniciativas económicas y la consolidación empresarial en la ciudad, como ha reseñado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz.

Por ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria ordinaria de estas ayudas para el año 2026, que será publicada en el Boletín Oficial de La Rioja en los próximos días, así como un presupuesto de 98.950 euros para ello.

El programa se desglosa en dos líneas, la Línea 1 'Nuevas iniciativas', dotada con 65.500 euros; y la Línea 2 'Consolidación empresarial', con 33.450 euros. Cada una de estas líneas cuenta con dos modalidades.

Así, en la Línea 1, la modalidad A, 'Nueva iniciativa', está destinada a financiar la creación de microempresas que inicien una actividad económica y se instalen en el término municipal de Logroño.

La cuantía de estas subvenciones alcanzará los 2.000 euros, cuantía que se incrementará en 500 euros en aquellas actividades económicas que se ubiquen en el centro histórico de la ciudad.

La modalidad B, denominada 'Nueva iniciativa comercial', está destinada a apoyar la creación de microempresas que inicien una actividad exclusivamente de carácter comercial en el término municipal para impulsar la reactivación de este sector en la ciudad.

En este caso, las subvenciones podrán tener una cuantía de 2.500 euros.

Respecto a la segunda línea, su modalidad A, 'Consolidación empresarial', está destinada a financiar parcialmente los gastos que realicen las microempresas o autónomos (que lleven al menos dos años dados de alta) en actividades destinadas a fortalecer su consolidación, ya sea con planes de modernización, marketing, comunicación, incorporación de nuevas tecnologías o digitalización, que permita, su continuidad y consolidación en el término municipal de Logroño.

Las subvenciones alcanzarán en este caso hasta un máximo de 2.500 euros de los gastos subvencionables que se incluyen en el proyecto de bases.

La modalidad B, 'Relevo generacional', está pensada para apoyar el relevo generacional y ayudar así a la continuidad empresarial.

Los gastos subvencionables en esta modalidad incluyen la realización de un plan de viabilidad de empresa o plan de relevo; los costes de los servicios profesionales de elaboración y redacción de un proyecto de reforma y/o decoración; obras de reforma, acondicionamiento y actualización de la superficie de exposición y venta del local, así como de la fachada exterior del establecimiento donde se va a desarrollar la actividad de relevo (puertas, letreros, carteles, toldos, etc.); adquisición de equipamiento y mobiliario para la zona de venta y exposición del local; la realización de un plan de comunicación y marketing relacionado con la actividad; gastos de formación, gastos derivados de actuaciones o servicios de digitalización, y gastos derivados de la contratación de servicios de asistencia técnica especializada.

Las cuantías de subvención alcanzarán hasta un máximo de 2.500 euros de los gastos subvencionables para el sucesor de la actividad, autónomo o microempresa que cumplan los requisitos, y serán de 500 euros para el transmitente de la actividad (novedad significativa que trata de poner en valor la colaboración y acompañamiento en el proceso de relevo).

El plazo para la presentación de las solicitudes se iniciará a las 9 horas del día siguiente hábil al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOR y finalizará a las 14 horas del 30 de junio de 2026.

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PROYECTOS CULTURALES.

El Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de ayudas para fomentar y apoyar la creación de proyectos culturales que contribuyan a generar actividades culturales de carácter innovador que enriquezcan la programación cultural en la ciudad.

De este modo, con el objetivo de llevar a cabo una nueva edición, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria de ayudas en este ámbito para el año 2026, así como un presupuesto total de 145.000 euros, que se distribuyen en dos líneas de actuación.

Por un lado, una línea de ayudas para empresas y autónomos a la que se destinan 98.000 euros; por otro lado, una segunda línea destinada a entidades sin ánimo de lucro y dotada con 45.000 euros.

La comisión de valoración de las ayudas tendrá en cuenta a la hora de valorar las solicitudes criterios como la adecuación del proyecto al logro de las finalidades previstas, como generar actividades culturales de carácter innovador que enriquezcan la programación cultural de Logroño, promover el acceso a la cultura y el desarrollo de públicos culturales, estimular el tejido cultural local o desarrollar redes de trabajo entre empresas locales y con agentes culturales de otras ciudades y países.

También se valorarán la calidad técnica del proyecto, el planteamiento económico y la difusión e impacto del proyecto.

La cuantía de las ayudas podrá financiar el 100% del presupuesto total presentado, en el caso de que el solicitante declare no disponer de otras fuentes de financiación, si bien, no podrá otorgarse ayuda por importe superior al solicitado.

Esta cuantía podrá oscilar, en función de la puntuación obtenida, entre un máximo de 40.000 euros y 3.000 euros, para la línea destinada a empresas y autónomos; y de 10.000 a 1.000 euros, para la línea de entidades sin ánimo de lucro.

El plazo para la presentación de las solicitudes se iniciará el día siguiente hábil al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOR y tendrá una duración de 15 días hábiles.