Logroño encenderá sus luces de Navidad el 3 de diciembre, con un espectáculo para el que busca artistas

Logroño celebrará el 3 de diciembre el espectáculo del Encendido de Navidad 2026 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Logroño celebrará el Encendido de Navidad 2026 el próximo 3 de diciembre, un momento que supone el inicio de unos días que llenan de magia toda la ciudad. La propuesta combinará música en directo, coreografías, humor y personajes entrañables, en una puesta en escena llena de ritmo, color y emoción.

El público tendrá un papel protagonista en una celebración que busca ir más allá del tradicional encendido de luces, convirtiendo la llegada de la Navidad a Logroño en una experiencia colectiva en la que pequeños y mayores serán parte de la magia.

Bajo el lema 'La Navidad se ilumina cuando todos brillamos', el espectáculo pondrá en valor la alegría, la ilusión y la importancia de compartir estas fechas, con un gran final que dará paso al encendido de la iluminación navideña de la ciudad.

'BRILLAMOS UNIDOS'.

El Ayuntamiento de Logroño, a través del área de Festejos, está ya inmerso en los preparativos navideños y busca artistas para el espectáculo 'Brillamos unidos' del Encendido de luces de Navidad 2026.

Música, danza, emoción y participación serán algunos de los ingredientes de este espectáculo, concebido especialmente para el encendido de las luces de Navidad de Logroño 2026, que busca reunir el talento artístico y el espíritu navideño en una celebración colectiva en nuestra ciudad.

Todo ello, bajo la dirección artística de David Moreno, y con la colaboración de Perfecto Uriel, director de la Casa de la Danza, que están ya trabajado en este espectáculo musical y familiar.

Se buscan entre 4 y 10 bailarines y bailarinas, además de cantantes con voces de diferentes estilos y registros, todos ellos deben ser mayores de edad.

Para formar parte del elenco es necesario acudir al casting presencial que tendrá lugar el próximo martes 10 de noviembre a las 18,00 horas en la Sala 4 de La Gota de Leche.

Es recomendable también rellenar el formulario de inscripción contando por qué el artista quiere formar parte del espectáculo de encendido de las luces de Navidad de Logroño y enviando un enlace a alguna pieza en la que muestre su talento.

Las personas preseleccionadas a través del formulario serán contactadas para asignarles un horario de participación en el casting presencial.

Se reservará un número limitado de plazas en el casting para aquellas personas que no hayan podido completar el formulario dentro del plazo. Estas plazas se asignarán por orden de llegada y estarán sujetas a disponibilidad.

Las inscripciones están abiertas hasta el martes 10 de noviembre a las 14 horas y a las 18 horas será el casting presencial en la Gota de Leche.

Es imprescindible que los artistas tengan disponibilidad también para el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre, además del miércoles 2 y jueves 3 de diciembre.

Los interesados podrán enviar su candidatura a través brillamosunidos.com, donde está disponible toda la información del proceso, con fechas y requisitos.

Con esta iniciativa, Logroño invita al talento artístico local a formar parte de una de las citas más especiales del calendario de la ciudad.