Logroño endurece la normativa de pisos turísticos: cambios en el PGM limitarán su ubicación y se crearán zonas saturadas

Archivo - Viviendas de uso turístico en la calle Laurel de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Logroño introducirá una modificación en el Plan General Municipal (PGM) para limitar los pisos turísticos en la ciudad, que solo se podrán instalar -con licencia de actividad necesaria, no por actuación comunicada como hasta ahora- en bajos con entrada independiente, entreplantas y primeros pisos que no sean de vivienda, o en bloques enteros.

Al mismo tiempo, se podrán declarar zonas saturadas en la ciudad, en las que no se darán más licencias. Una situación que comenzará por tramitarse para el Casco Antiguo, donde ahora mismo se localizan en torno a 250 de las 850 viviendas turísticas identificadas en Logroño.

De este modo, el Gobierno local del Ayuntamiento de Logroño elevará al próximo pleno municipal esta modificación puntual de las normas urbanísticas del Plan General Municipal para regular los alojamientos turísticos y sus condiciones de implantación en la ciudad, tras aprobarse hoy en Junta de Gobierno extraordinaria.

Como han explicado los concejales de Alcaldía, Celia Sanz, y de Urbanismo, Íñigo López Araquistáin, se continua así la hoja de ruta iniciada por el actual Ejecutivo municipal, tras suspender en noviembre de 2025 -tras un acuerdo unánime en pleno- las licencias de apartamentos y viviendas de uso turístico en la ciudad.

"Con esta modificación de las normas urbanísticas del Plan General Municipal, Logroño contará con una regulación clara sobre este tipo de viviendas", ha señalado Sanz.

Una modificación, ha añadido, "planteada desde la apuesta por un modelo turístico sostenible y de calidad que contribuya al desarrollo económico y la dinamización de nuestra ciudad pero que al mismo tiempo asegure un equilibrio con la convivencia y la habitabilidad de logroñesas y logroñeses".

Los ediles han destacado que la modificación supone que se "regula claramente las condiciones y los requisitos para declarar cualquier zona de la ciudad como zona saturada en esta materia, introduciendo que esta declaración pueda realizarse de manera ágil mediante un acuerdo de la Junta de Gobierno local".

Se trata, han reseñado, "de un paso muy importante que permitirá al Ejecutivo que cuando una zona de la ciudad y según los datos existentes supere los indicadores establecidos, se pueda declarar zona saturada y por tanto no conceder nuevas licencias mientras esa situación se mantenga".

LA NORMATIVA.

Así, han añadido que una vez que se apruebe la norma reguladora el Ejecutivo local iniciará el análisis de la situación en la ciudad y aplicará el procedimiento que se establece respecto a la declaración de zona saturada.

En concreto se modifican varios artículos de las normas urbanísticas del Plan General de Logroño el 1.2.22, 2.1.1, 2.1.27, 2.2.3 y 2.2.11, lo que va a suponer:

En primer lugar, ajustar la nomenclatura de los usos de alojamiento turístico recogidos en las normas urbanísticas del PGM a la establecida en el Reglamento de Turismo de La Rioja.

En segundo término, modificar las condiciones de implantación de determinados usos colectivos y turísticos. Así el uso turístico se autorizará para cuerpos constructivos enteros, bajos con acceso independiente y entresuelos o primeros pisos en los que puede haber vivienda habitual.

Se incorpora que para la implantación de viviendas de uso turístico será necesario solicitar licencia en lugar de realizarse mediante actuación comunicada.

Y, como novedad más destacada, se establece un nuevo procedimiento específico con criterios objetivos para declarar zonas saturadas en la ciudad que conllevará que no pueden concederse nuevas licencias cuando se aprecie una proliferación de alojamientos turísticos.

"Un procedimiento garantista, transparente y que permite actuar con rapidez", ha señalado el concejal de Urbanismo.

A ello se suma que se recoge un régimen transitorio bajo el principio de seguridad jurídica por el que las actividades con licencia previa podrán continuar con su actividad y las solicitudes presentadas antes de la suspensión del pasado mes de noviembre -en torno "a 10 ó 15"- que no sean compatibles con la nueva normativa continuarán su tramitación.

Tras la aprobación inicial de estas modificaciones en el pleno municipal se abrirá un plazo de un mes de información pública a partir de su publicación en el BOR, después de lo cual, se procederá a su aprobación definitiva, aún sin una fecha definitiva.