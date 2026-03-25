Logroño entregará el Galardón Estrella de Europa 2026 al Movimiento Scout en La Rioja - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado en la Junta de Gobierno Local la entrega del Galardón Estrella de Europa 2026 al Movimiento Scout, por su fomento de los valores europeos entre la juventud logroñesa y riojana, como ha avanzado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz.

Así, ha incidido en que "el Movimiento Scout en La Rioja es uno de los agentes asociativos y educativos no formales más importantes de nuestra comunidad, con más de 1.300 socios aglutinados en dos asociaciones distintas".

Son, en concreto, el Movimiento Scout Católico (MSC) con unos 300 socios en dos grupos en Logroño y Santo Domingo y ASDE La Rioja (Asociación de Scouts de España) con seis grupos repartidos por toda la comunidad, dos de ellos en la capital, y en torno a 1.000 asociados.

Durante décadas, el escultismo ha formado a generaciones de jóvenes en los valores europeos de solidaridad, justicia social, respeto a la diversidad y cooperación.

Su actividad voluntaria tiene impacto directo en la calidad de vida y cohesión social de Logroño y del conjunto de la región, y supone una representación práctica de ciudadanía europea activa.

El trabajo continuo, estable y transversal hacen de estas asociaciones un referente de participación juvenil, educación en valores y servicio, y por ello, dignos merecedores del Galardón Estrella de Europa 2026.

Desde el Consistorio se ha querido destacar también la labor conciliadora y pacificadora de la entidad. Se hará entrega del galardón a las dos asociaciones en un acto institucional el próximo 9 de mayo, Día de Europa.

CONTRIBUCIÓN A LA EDUCACIÓN Y EL COMPROMISO SOCIAL.

El escultismo se caracteriza por impartir una educación no reglada a sus asociados fomentando su desarrollo como ciudadanos críticos, solidarios y responsables.

Este ocio formativo y lúdico, constituye un complemento esencial de las políticas europeas de juventud, fomentando la adquisición de competencias sociales, la educación en sostenibilidad, el trabajo colaborativo y la participación en la vida pública.

Otro de los grandes pilares del movimiento scout es el servicio a la comunidad, mediante campañas solidarias, proyectos de dinamización comunitaria, actividades ambientales y educación en sostenibilidad, así como colaboración en eventos y programas públicos.