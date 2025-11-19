Logroño estrena más de 33 kilómetros de caminos ciclopeatonales entre El Cortijo, Valdegastea y El Cubo

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Logroño estrena más de 33 kilómetros de caminos ciclopeatonales que el Ayuntamiento ha habilitado entre los barrios de El Cortijo, Valdegastea y El Cubo y suponen "nuevos recursos para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, que además sirven de impulso a nuestro patrimonio natural e histórico", ha destacado esta mañana el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en una visita a las actuaciones ejecutadas.

Conrado Escobar, acompañado de los concejales de Medio Ambiente, Jesús López, y de Distrito Oeste, Laura Lázaro, ha inaugurado esta mañana la obra de mejora de la red de caminos ciclables y peatonales entre los barrios de Valdegastea, El Cubo y el entorno de El Cortijo que ha supuesto una inversión de 405.946,46 euros, que se hace en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo y ha contado con Fondos Europeos Next Generation.

El alcalde ha puesto en valor este proyecto, que "otorga visibilidad y relevancia a unos magníficos valores naturales, históricos y culturales" y ha destacado que "con su adecuación y señalización, vamos a mejorar el ocio, el deporte, la vida sana, y un turismo sostenible, a la vez que facilitamos la conexión del núcleo urbano de Logroño con este rico entorno natural que la rodea".

Escobar está convencido de que "esta red de caminos permitirá que muchos logroñeses y visitantes puedan disfrutar de la riqueza natural y de la variedad de paisajes que alberga esta zona."

La actuación municipal ha consistido en la consolidación, adecuación y señalización de varios itinerarios que comunican los tres barrios.

De forma complementaria, se ha recuperado también algún tramo de camino en desuso y se han pavimentado tramos con pendientes pronunciadas o con cárcavas por escorrentías.

Por último, a través del proyecto se han adecuado varios espacios estanciales en zonas que albergan puntos singulares de interés arquitectónico, cultural, paisajístico y medioambiental.

La intervención ha incluido obra civil, fundamentalmente en lo que respecta a la adecuación de caminos y se ha completado con labores de mejora de la señalización y de recuperación medioambiental.

OCHO ITINERARIOS PRINCIPALES Y CAMINOS SECUNDARIOS.

El proyecto de mejora de la red de caminos ciclables y peatonales entre los barrios de Valdegastea, El Cubo y el entorno de El Cortijo consolida ocho ejes o recorridos que constituyen las principales vías de comunicación entre todas estas zonas.

Esos itinerarios principales son:

Eje 1.- Vía El Cubo: Longitud total: 9,2 kms. Desnivel: +119 m. Inicio, en El Cubo; discurre por el GR-99 del Ebro; fin: límite con Fuenmayor.

Eje 2.- Vía Mantible: Longitud total: 3,2 kms. Desnivel: - 42 m. Inicio, en El Cortijo: fin: la punta del meandro.

Eje 3.- Vía del Meandro: Longitud total: 3,5 kms. Desnivel: - 14 m. Inicio, en el paso inferior sobre la Vía Verde junto a la EDAR de El Cortijo; fin: Viña Lanciano. Este eje tiene un tramo paralelo al río por la parte superior de la viña, con una longitud de 1,72 kms.

Eje 4.- Conexión Vía El Cubo-Valdegastea: Longitud total: 1,4 kms. Desnivel: + 30 m. Inicio, en la ermita del Cristo; fin: camino viejo de Lapuebla, a su salida de Valdegastea.

Eje 5.- Vía de Fuenmayor: Longitud total: 7,1 hms. Desnivel: + 128 m. Inicio, en Valdegastea; fin: enlace con el eje 1, en el entorno de la presa de El Cortijo.

Eje 6.- Vía de Valdegastea: Longitud total: 4 kms. Desnivel: + 118 m. Inicio, en Valdegastea; fin: empalme con el eje 1.

Eje 7.- Conexión Vía Fuenmayor- Valdegastea: Longitud total; 1,9 kms. Desnivel, variado con zonas intermedias de + 17% Inicio, desde el punto 2+200 del Eje 5; fin: zona de acceso a la Torre de Telégrafos.

8.- Eje Vía Verde: Longitud total: 2,9 kms. Desnivel: casi inexistente Inicio, LR-441 a su llegada a El Cortijo; fin: junto a la presa.

9.- Caminos secundarios: Además, se establecen una serie de caminos secundarios que permiten la conexión entre estas vías principales, en su mayor parte de menos de 500 metros, pero que en total suman más de 3 kilómetros añadidos.

ZONAS ESTANCIALES

El otro gran apartado de intervenciones que incluye el proyecto es la adecuación de nueve zonas estanciales y tres miradores en diferentes puntos de la red, con los que se ha buscado aportar valor añadido a elementos patrimoniales singulares.

Estas actuaciones incluyen la instalación de diferentes conjuntos de mesas y bancos de tipo picnic, pequeñas zonas de descanso en los itinerarios, vallados, atriles didácticos, incluidos algunos recursos adaptados para facilitar la accesibilidad en algunos puntos que lo permiten.

Entre ellos, cabe reseñar algunos por su interés arquitectónico, como son la adecuación realizada en el entorno del Puente Mantible, de un guardaviñas o de la Torre de Telégrafos. En otros casos, el interés es de carácter cultural, como ocurre con dos poemas que se encuentran expuestos en los recorridos: el poema del medio ambiente y el conocido como 'palo del poema'.

El atractivo de otras zonas estanciales tiene un carácter enoturístico, como son los casos de las relacionadas con los Viñedos de Luis Sáez "El Castillo" o Viñedos del Contino.

Y no pueden faltar las relacionadas con recursos medioambientales, con la recuperación de una zona de pinar y la protección y adecuación didáctica sobre especies vegetales autóctonas, como es el caso de robles (Quercus) y enebros (Juniperus) o la puesta en valor del entorno de la presa de El Cortijo.

Por último, se ha habilitado también una nueva zona de aparcamiento en una parcela municipal junto al paso superior sobre la Vía Verde, en la intersección de los caminos de La Llana y Las Bodegas con capacidad para hasta 50 coches, incluidas 4 plazas para personas con movilidad reducida, 10 motocicletas y entre 15 y 20 bicicletas.