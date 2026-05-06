Logroño fija los servicios mínimos en las Escuelas Infantiles Municipales durante la jornada de huelga de este jueves

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha informado de que "establece las medidas necesarias para garantizar los servicios mínimos en las escuelas infantiles municipales con motivo de la jornada de huelga de este jueves 7 de mayo de 2026 convocada por organizaciones sindicales de ámbito estatal".

La convocatoria afecta al personal de las Escuelas Infantiles Municipales Chispita, Casa Cuna, El Arco y El Cubo, de manera que se adoptan medidas "con el objetivo de compatibilizar el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores con la prestación de un servicio público esencial para las familias logroñesas".

De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Española y en la normativa vigente, "el Ayuntamiento ha determinado que todas las escuelas infantiles municipales permanecerán abiertas, garantizando la atención al alumnado durante toda la jornada".

De este modo, los servicios mínimos fijados son los siguientes:

En la Escuela Infantil Municipal Chispita, un cocinero/a (al no verse afectado por la convocatoria el resto del personal que son funcionarios).

En Casa Cuna, un director/a, tres maestros/as o técnicos superiores de Educación Infantil y un cocinero/a.

En El Arco, un director/a, tres maestros/as o técnicos superiores de Educación Infantil y un cocinero/a.

Y, por último, en El Cubo, un director/a, cuatro maestros/as o técnicos superiores de Educación Infantil y un cocinero/a.

Con esta decisión, el Ayuntamiento "busca preservar un equilibrio entre el legítimo ejercicio del derecho de huelga y la necesidad de mantener la atención básica a los menores y el normal acceso de las familias a un servicio esencial".