Logroño guarda un minuto de silencio tras la tragedia de Adamuz y la delegada pide "paciencia" para investigar causas - EUROPA PRESS

Ahora es el momento "de mantener la calma" y socorrer "a todos los heridos" y afectados LOGROÑO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha mostrado "su apoyo" a los heridos, familiares y afectados por el trágico accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) a la vez que ha pedido "paciencia" para seguir investigando las causas.

La delegada del Gobierno en La Rioja ha hecho estas declaraciones tras participar en un minuto de silencio en la plaza del Espolón logroñés, convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En el acto también han participado el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, la presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, así como representantes de diferentes partidos políticos de la región.

Arraiz ha explicado que desde el Gobierno de España se ha invitado a toda la sociedad civil y a todas las administraciones a participar en este acto "en condolencia" y "apoyo" de las víctimas del "terrible accidente" tras el descarrilamiento y posterior choque de dos trenes a la altura de Adamuz.

Por el momento, la delegada ha pedido "mantener la calma" y "atender a todos los heridos".

Como ha afirmado, la Administración "está muy pendiente de ellos" y ahora "se están investigando las causas".

En este sentido, matiza, "estamos muy pendientes de ellos pero estas investigaciones suelen ser largas y complejas. Así que lo único que queda es pedir un poco de paciencia y atender a las víctimas".

En estos momentos, el accidente registra al menos 39 víctimas mortales, un número que -como ha lamentado- "puede crecer" y por tanto "estamos a la expectativa. Solo podemos mostrar nuestro apoyo".