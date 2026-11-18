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LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño habilitará, casi con seguridad en el próximo mes de diciembre, un total de seis viviendas municipales, con 21 plazas, para que estén a disposición de personas y familias vulnerables, mediante la modalidad de Housing Led.

Como ha señalado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno local, Celia Sanz, el Consistorio "cuenta con un programa dirigido a personas y familias en dificultad de acceso a la vivienda (como personas mayores, familias monoparentales o jóvenes), con el objetivo de facilitar esta alternativa habitacional junto con un programa de apoyo psicosocial y educativo".

La iniciativa se basa en el modelo Housing Led, "que se presenta como una nueva respuesta a la necesidad de alojamiento orientada a ofrecer un espacio habitacional compartido en vivienda".

A través de este modelo, se cuenta en la vivienda "con el apoyo de un equipo interdisciplinar de profesionales para la realización de un proyecto vital dirigido a la capacitación y la autonomía de las personas participantes, como punto de partida para su inclusión social".

En este marco, el Ayuntamiento de Logroño va a habilitar en total, 6 viviendas municipales que, gracias a esta modalidad Housing Led, ofrecerán 21 plazas.

Para llevar a cabo este proyecto social, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato de servicio de este programa a la Fundación Itaka Escolapios por una cuantía de 124.115,40 euros (IVA excluido), que se desglosan en tres anualidades (2027, 2028 y 2029) de 41.371,80 euros cada una.

El objetivo es "garantizar una atención integral y lo más individualizada posible a cada persona o familia que se encuentra en situación de vulnerabilidad".

Así, se da "atención psicosocial y educativa", además de "respuesta a la necesidad de una alternativa habitacional para estas personas que de modo puntual pueden necesitarla".

En palabras de Celia Sanz, "con este programa se facilitará que, poco a poco, puedan salir adelante, hallar recursos y estrategias para su inclusión social y, con el tiempo, para desarrollar su proyecto vital con independencia y autonomía".

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases y la convocatoria para un proceso selectivo para cubrir, mediante personal funcionario de carrera una plaza de técnico de administración especial (actividades culturales), procedente de la oferta de empleo público de 2023, mediante concurso-oposición.

El extracto de las bases será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y de forma íntegra en el apartado 'Convocatorias de empleo' de la página web logrono.es.