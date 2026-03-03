Logroño identifica en un estudio los 'puntos no seguros' de la ciudad para las mujeres, aunque es "segura en general"

Cartel de la conmemoración del 8M de este año del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha identificado, a través de un estudio los 'puntos no seguros' de la ciudad para las mujeres, aunque, como ha apuntado la concejala de Alcaldía, Gobernanza, Igualdad y Portavocía, Celia Sanz, la capital riojana es "segura en general".

Un estudio, que se presentará en breve en el marco del Grupo 'Logroño por la Igualdad', y del que hoy la edil ha dado unas primeras pinceladas en el marco de la presentación de la programación prevista por el Consistorio por el 8M, Día Internacional de la Mujer.

Junto a la agente de Igualdad del Consistorio logroñés, Eva Mª Lacarra, Sanz dado cuenta este martes los actos organizados por el Ayuntamiento de Logroño para conmemorar el 8M, Día Internacional de las Mujeres, que incluirán, además del acto institicional previsto para el viernes 6, activadades como talleres, teatro, narración o corresponsabilidad 'Entre fogones'.

Como ha avanzado Celia Sanz, el estudio sobre los 'puntos no seguros' de Logroño contempla, mediante cuestionarios y un mapeo sobre el terreno "ver qué diferentes puntos de la ciudad pudieran estar condicionando incluso para el salir o el regresar a casa por las mujeres".

"La conclusión que hemos sacado -ha resumido- es que efectivamente en muchas ocasiones las salidas o los regresos a casa, no solamente de las mujeres jóvenes, sino también de personas y de mujeres de otras edades, condiciona las trayectorias".

Por eso, "una vez que tenemos ubicados esos puntos y cuáles son las soluciones o las alternativas que existen para dar mayor seguridad", se está trabajando por técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento "el poder definir actuaciones".

Intervenciones que "simplemente muchas veces pueden ser aumentar los puntos de luz o el hecho de que haya más paradas de autobuses en determinados espacios, es decir, cuestiones muy pragmáticas que pueden ayudar a aumentar esa sensación de seguridad".

En todo caso, Sanz ha recalcado que "nuestra impresión a través de esos cuestionarios y mapeos es que Logroño en general es una ciudad segura, no hay una percepción de inseguridad", por lo que "estamos intentando es focalizar esos puntos concretos, que no son de gran extensión y no son muchos, para intervenir y que haya un incremento de esa sensación de seguridad".

Como ha abundado Eva Lacarra, "la propuesta incide en la importancia de incorporar ciertos elementos o ciertas estrategias en la planificación urbanística de los espacios urbanos, para así generar lugares que sean percibidos como seguros para todas las personas de Logroño", detectando estos puntos "y trazando al mismo tiempo una hoja de ruta de cara a las próximas planificaciones de espacios urbanos".

'NUNCA MÁS INVISIBLES'.

Además de este estudio, la programación del Ayuntamiento de Logroño por el 8M se prolongará durante todo el mes de marzo, "para visibilizar el papel indispensable de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, porque se ha avanzado mucho, pero no hay que olvidar que todavía queda mucho camino por delante". Por ello, el lema con el que el Consistorio conmemora el 8M es 'Nunca más las invisibles'.

El acto institucional del Consistorio será el viernes 6 de marzo, a las 12 horas, en la Casa de las Ciencias, "con mujeres de distintas generaciones que abordarán desde su perspectiva cómo ha evolucionado la lucha por la igualdad en distintos ámbitos". Se contará con la diseñadora Sara Martínez, la periodista Olivia García y la poeta Begoña Abad, así como la violinista Alba Carretero.

Además, mañana 4 de marzo, desde el Laboratorio Feminista se emitirá el programa de radio SER Conversa, que contará con un contenido especial dedicado al Día Internacional de las Mujeres.

El jueves 5 de marzo, en el Centro de la Cultura del Rioja, se celebrará la tercera edición de la 'Gala Mujeres del Rioja'. El evento busca visibilizar el talento femenino en el sector vitivinícola. Incluirá una mesa redonda con varias mujeres del sector vitivinícola y la entrega del premio 'Mujer del Rioja'.

Los días 5 y 12 de marzo, también en el Laboratorio Feminista, se han programado talleres de bienestar emocional y autocuidado para mujeres de los grupos del programa Vida Sana, a cargo de la psicóloga Vanesa García.

El sábado 7 de marzo tendrá lugar el taller para familias 'Compartir en Igualdad', a partir de las 12 horas en la sala Una Habitación Propia de la Biblioteca Rafael Azcona y contará con lectura teatralizada y taller de manualidades sobre el cuento 'Las estrellas rebotonas', de Nunila López. Ese mismo día, en la esquina de Avenida de La Rioja con Muro de la Mata, se habilitará un Punto Violeta mañana y tarde.

El 11 de marzo, estudiantes de entre 6 y 10 años de varios centros educativos participarán 'Historias de Mujeres Listas', a cargo de la compañía Zarándula en la Biblioteca Rafael Azcona. Durante la sesión, las personas participantes podrán disfrutar de cuentos familiares tradicionales, presentados por el narrador Carles García y la narradora Maya Salaverría, poniendo en valor las historias transmitidas por las mujeres de sus familias.

El 13 de marzo, se ha programado una nueva actividad para público familiar, la obra de teatro 'Nosotras también contamos', a cargo de Violeta y Péndula, a las 19 horas en el salón de actos de la Biblioteca Rafael Azcona, dirigida especialmente para niñas y niños a partir de 5 años.

Los días 19 y 26 de marzo, se celebrará la segunda edición de los talleres de cocina corresponsable 'Hablemos entre fogones', tras el gran éxito alcanzado por esta iniciativa en su primera edición.

La Concejalía de Igualdad, junto con el grupo de Corresponsabilidad de Logroño por la Igualdad, impulsa estos talleres -que serán de 18,30 a 21 horas en el Centro Ibercaja- de la mano del cocinero Aarón Langarica.

En ellos se prepararán diversas tapas y se trabajarán técnicas de planificación y organización de cuestiones cotidianas relacionadas con la corresponsabilidad y tareas de cuidados. Además, se entregará a las personas participantes un díptico con pautas y claves para incorporar la corresponsabilidad.

FORMACIÓN.

Por último, Sanz y Lacarra han hecho especial hincapié en la parte de la formación dentro del programa. Así, el 20 de marzo, de 9 a 13 horas en el Laboratorio Feminista, se impartirá formación al Grupo Logroño por la Igualdad en materia de violencia de género.

Todo, con el objetivo de mejorar la detección y respuesta profesional ante las persistentes situaciones de violencia contra las mujeres. Además, se expondrán experiencias de trabajo con varones en materia de masculinidades igualitarias.

El 25 de marzo, la concejala y la agente de Igualdad participarán en una tertulia llamada 'Hablemos de Igualdad abiertamente', organizada por la Pastoral penitenciaria y con la colaboración del centro penitenciario de Logroño.

Y, en desarrollo de la medida del II Plan de Igualdad dirigida a conseguir una ciudad más segura para todas las personas, especialmente las mujeres y niñas, en este mes de marzo se presentarán los resultados del Estudio sobre Puntos No Seguros de la Ciudad, llevado a cabo en el seno del Grupo Logroño por la Igualdad.

El informe contará con los resultados obtenidos tanto en el cuestionario lanzado hace un año, como en las diversas acciones cualitativas desarrolladas en los últimos meses (mapeos comunitarios en algunos barrios de Logroño, y una tertulia dialógica con mujeres).