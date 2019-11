Logroño inaugura un mural hecho por 150 personas como "lugar de recuerdo permanente" a víctimas de violencia machista

Publicado 28/11/2019 13:27:43 CET

Logroño cuenta, desde hoy de manera oficial, con un "lugar de recuerdo permanente" a las víctimas de violencia machista. Es un mural, elaborado por más de 150 personas, muchas de ellas niños, situado en una pared adjunta a Comandancia, en la calle General Urrutia, junto al monumento a la mujer.

La concejala de Igualdad y Convivencia, Eva Tobías Olarte, ha inaugurado este jueves el mural colaborativo, que ha sido confeccionado por los ciudadanos entre el pasado jueves 21 y este lunes 25. Como ha recordado la edil, "diferentes colectivos de la ciudad, colegios y asociaciones han puesto su impronta en este mural".

Un mural, ha dicho, "que quiere servir para reflexionar, sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre el alcance y gravedad de la violencia contra las mujeres, además de constituirse como un lugar permanente de recuerdo en la ciudad".

Así, ha citado a entidades como Apir, Cruz Roja, Fundación Diagrama, Fundación Pioneros, Asprodema, Plena Inclusión, el CEIP Navarrete el Mudo o el IES Batalla de Clavijo "que han participado de forma activa en la realización del mural".

Tobías ha detallado que, para confeccionar el mural, "se han utilizado los colores del arcoíris para dar esperanza a las personas que sufren violencia de género".

El dibujo está dividido en tres partes, con la base "que representa simbólicamente a las mujeres mediante círculos o semillas de diferentes colores".

Estas semillas "reciben unas gotas de lluvia con palabras positivas, que recuerdan a las personas que están al lado de la víctima, les ayudan, refuerzan y trasmiten la energía suficiente para dar el paso de cambio de vida".

Del centro del mural resurgen unas flores que ocupan con fuerza su espacio, "mientras que en la zona de la derecha, salen siete líneas horizontales, a modo de caminos, con mensajes reivindicativos que invitan a la reflexión de la ciudadanía".

En estos mensajes se pueden leer frases como "Si duele no es amor". "Ni una menos", "Sin miedo a ser libre", "No soy tuya, soy mía", "No te he pedido piropos", "Quiero ser libre, no valiente" y "Nosotras decimos basta".

Durante el proceso de elaboración del mural, que ha estado coordinado por Erika León de la Asociación Artística 'Complot', "han ocurrido cosas hermosas", ha afirmado Eva Tobías, haciendo referencia a una víctima "que se acercó a ver esta iniciativa y dijo sentirse reconfortada al ver que la gente se involucra en intervenciones de este tipo porque así demuestran su apoyo y nos hacen sentir que las cosas están cambiando".

"Las personas que lo han visto han recalcado la necesidad de potenciar en la infancia la educación en igualdad para eliminar la violencia machista", ha señalado la concejala de Igualdad, quien ha recordado a las 1.028 mujeres asesinadas por esta lacra desde que hay registros, además de a 34 menores.

Y tras concluir la inauguración con unas palabras del poema 'No te rindas', de Mario Benedetti, Tobías ha señalado que "va a ser un espacio para toda la sociedad, para que cualquier persona o entidad pueda venir, con o sin convocatoria, a mostrar su rechazo contra la violencia machista".

El mural, de momento, está finalizado, aunque no se descarta por completo que se pueda ampliar, y se contempla, para primavera, el acondicionamiento de su entorno más cercano, aprovechando el césped existente delante del mural para plantar un pequeño jardín con flores.