Logroño incorpora figuras de mujer en un semáforo para continuar haciendo visible la igualdad en el espacio público - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de continuar haciendo visible la igualdad en el espacio público, el Ayuntamiento de Logroño ha incorporado figuras femeninas en un semáforo ubicado en la confluencia de las calles Miguel Villanueva y Vara de Rey.

Con esta iniciativa, impulsada por la Concejalía de Igualdad con la colaboración de la Unidad de Movilidad, Logroño "da un paso más en su compromiso por incorporar la perspectiva de igualdad también al espacio público, haciendo visibles a las mujeres en los elementos cotidianos que forman parte de la vida de la ciudad". Los semáforos ya no son únicamente dispositivos para regular el tráfico, sino que "también actúan como elementos de comunicación social, capaces de concienciar, representar identidades y reflejar los cambios culturales de la sociedad".

Los espacios públicos "no son neutros". Las calles, los monumentos, la nomenclatura urbana o la señalización "transmiten valores y contribuyen a construir el imaginario colectiva". Durante décadas, la presencia de las mujeres en estos elementos ha sido significativamente menor que la de los hombres.

Incorporar figuras femeninas en un elemento tan cotidiano como un semáforo "supone avanzar hacia una representación más equilibrada de la sociedad y recordar que las mujeres también forman parte de la historia, del presente y del futuro de nuestras ciudades". La capital riojana se suma así a otras ciudades españolas y europeas que han impulsado medidas similares para avanzar hacia una representación más equilibrada de mujeres y hombres en el paisaje urbano.

De este modo, ciudades como Valencia, Madrid, Fuenlabrada, La Coruña, Jaén o Vitoria-Gasteiz han instalado semáforos paritarios o inclusivos que incorporan figuras femeninas o diversas en los pasos peatonales. En el ámbito internacional, también se han llevado a cabo experiencias similares en ciudades como Viena, Múnich o Bombay.

La elección de la esquina de Vara de Rey con Miguel Villanueva responde, además, a la voluntad de situar este símbolo en un punto emblemático y muy transitado de la ciudad, reforzando su capacidad para sensibilizar y generar reflexión entre la ciudadanía.

Con esta actuación, que se replicará próximamente en otros semáforos de la ciudad y que se suma a otras en marcha como las 'Rutas de igualdad: Logroño con nombre de mujer', el Consistorio reafirma su compromiso con la construcción de una ciudad más igualitaria, inclusiva y representativa, en la que mujeres y hombres puedan verse reflejados también en los símbolos que forman parte de la vida cotidiana.

El Ayuntamiento de Logroño considera que la igualdad se construye mediante políticas públicas de carácter estructural, orientadas a garantizar los derechos y las oportunidades de mujeres y hombres, pero también mediante acciones de sensibilización que contribuyen a transformar la cultura y los referentes colectivos. En este sentido, la instalación de este semáforo constituye un gesto simbólico que complementa otras iniciativas municipales desarrolladas en materia de igualdad y participación social. .