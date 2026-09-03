Logroño insta a la "reanudación efectiva" y a una "programación sin interrupciones" de las obras del Parque del Iregua

Pleno del Ayuntamiento de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este jueves en el pleno correspondiente al mes de septiembre, ha aprobado una moción -presentada por el Grupo Municipal del PP- en la que se insta tanto a Gobierno central como a la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) a la reanudación de las obras del Parque del Iregua. Ha contado con el apoyo de PP, VOX y Partido Riojano y la abstención de PSOE, Podemos y de la concejala no adscrita Eva Loza.

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Sainz, ha recordado que se retiró una moción al respecto hace unos meses, "ante su inminente realización", algo que, sin embargo, tiempo después, "no se ha cumplido". Una obra "urgente y necesaria", con zonas en mal estado y con peligro de hundimiento, "que debería haber estado acabada en marzo del año pasado, acumula casi año y medio de retraso", así como "tres modificaciones del proyecto" y "un incremento económico notable".

Así, en la propuesta se insta "al Gobierno de España a adoptar con carácter inmediato las medidas técnicas, administrativas, contractuales o económicas necesarias para poner fin al actual bloqueo y hacer posible la reanudación efectiva de los trabajos que afectan al Parque del Iregua", así como a Ejecutivo y ACUAES "a establecer una programación actualizada de los trabajos pendientes y disponer los recursos necesarios para garantizar su continuidad una vez reanudados".

Los grupos de la oposición han coincidido también en la necesidad de acabar la obra, aunque han manifestado sus "dudas" sobre las gestiones que se están realizando para avanzar en la obra "porque también el Gobierno de La Rioja tiene responsabilidad" en el proyecto o porque "la obra no solo acumula retrasos, sino que está bloqueada, y eso genera incertidumbre", mientras que el PSOE ha afirmado que "ya se está trabajando".

REQUERIMIENTO VPO.

El Ayuntamiento de Logroño ha rechazado, en la sesión este jueves en pleno correspondiente al mes de septiembre una moción socialista reclamando que "se realicen los requerimientos expresos necesarios a las empresas promotoras adjudicatarias de parcelas de VPO para que informen del proceso llevado a cabo para la selección de los adquirentes de viviendas en cada promoción", a lo que se une pedir responsabilidades y que se traslade todo el procedimiento al Gobierno de La Rioja.

El portavoz socialista Luis Alonso, en defensa de la moción, ha apuntado que "todo este tema nos preocupa" y, si bien ha mostrado su apoyo a la labor de los funcionarios, ha reseñado la necesidad de "un nuevo requerimiento" -después de que ha habido tres, como ha recordado, "sin que conozcamos la respuesta, información, no documentación compleja"- para conocer todo lo que ha ocurrido.

Se ha producido acto seguido un momento tenso en el pleno cuando el portavoz regionalista Rubén Antoñanzas ha apuntado que las ediles del equipo de Gobierno Patricia Sáinz y Celia Sanz dijeron que las VPO se podrían dado 'a dedo', y la portavoz del Ejecutivo local le ha acusado de mentir.

Una vez calmado el ambiente, para el portavoz regionalista "es un tema que les incomoda" que "es urgente" resolver, y ha reclamado explorar la posibilidad de acciones legales para el cumplimiento del pliego de condiciones -enmienda a la moción que ha aceptado el PSOE-.

Desde Podemos, su portavoz Amaia Castro ha apuntado que se vendió suelo municipal más barato para construir las 104 VPO, para "dos meses después" subir el precio del módulo. "Y luego, las empresas han repartido como han querido", ha lamentado, recordando que los funcionarios han pedido los datos "tres veces ya", defendiendo la realización de sorteos públicos.

La concejal de VOX Patricia González Lacarra ha criticado que la moción "parte de una premisa falsa", con "meses que llevan sembrando dudas sobre el proceso sin aportar ni una prueba", a lo que ha sumado que "las empresas sí han contestado", apuntando que una contactó hasta "con 600 personas por orden de inscripción, dónde está la adjudicación a dedo". "Si tienen pruebas, vayan a los tribunales", ha dicho.

Por su parte, la concejala de Vivienda, Patricia Sáinz, ha asegurado que se ha cumplido toda la normativa vigente de vivienda, "figura en el expediente, no se leen los expedientes". "Disfrutan generando este drama, ni hacen ni dejan hacer", ha recalcado, "confundiendo competencias" y "diciendo a los funcionarios, esos a los que tanto dicen respetar, lo que tienen que hacer". Ha reiterado que "vamos a seguir trabajando, déjennos trabajar".

COMISARÍA DE VILLEGAS.

También ha decaído una moción del Grupo Mixto PR+, reclamando adaptar la comisaría de Villegas para un espacio multiusos, ofreciéndoselo a la ciudadanía y, sobre todo, a la AAVV de Madre de Dios mientras se acondiciona el nuevo centro cívico, así como liberar las plazas de aparcamiento de Policía Local junto a las instalaciones "para aparcamiento del vecindario y comerciantes de la zona".

Ante la propuesta, para Podemos, es importante primero remodelar las propias instalaciones; desde VOX se ha apostado por reabrir la comisaría; y el PSOE ha argumentado su abstención en la formulación de la moción, abogando por el centro cívico y, sobre la comisaría, ha reclamado saber qué va a pasar con la instalación a la vez que abrir un debate sobre su uso.

Por parte del equipo de Gobierno, el concejal de Administración Pública Francisco Iglesias ha recordado que ya se ha dado cuenta en Comisión del problema que presentan las instalaciones, "cuando se resuelvan esos problemas, no hay duda de que la Policía Local volverá ahí". Ha defendido además su modelo "de policía en la calle", que se está cumpliendo "más allá de algo puntual de un local cerrado", asegurando además que "las necesidades de la AAVV están cubiertas".

CALLE SANTA ISABEL.

Por su parte, se ha rechazado -con el 'no' del PP y el 'sí' del resto- una moción presentada por el Grupo Mixto Podemos "para la remodelación de la calle Santa Isabel", una propuesta que, en opinión de la portavoz de la formación Amaia Castro, "es por sus vecinos" que, como ha recordado, "tienen una demanda" al respecto.

El acuerdo contempla un proceso de participación para definir el proyecto; una partida presupuestaria en 2027 con al menos "la ampliación de las aceras, la renovación del pavimento y la incorporación de arbolado y sombra"; y su ejecución "inmediata de arreglos urgentes", como reparación de baches, adoquines sueltos, retirada de grafitis y refuerzo de la limpieza.

Frente a la aceptación de la oposición, el concejal de Urbanismo Íñigo López-Araquistáin ha rechazado que en la ciudad haya "calles de primera y de segunda", señalando que "los recursos no son ilimitados", recordando que en la Legislatura anterior "tampoco se actuó en esta calle", y defendiendo por contra la "planificación urbanística" en el conjunto de la ciudad.

CONTRA LA 'OKUPACIÓN'.

Además, se ha rechazado, con el 'no' de todos los grupos, una moción de VOX "en defensa de la vivienda y en contra la ocupación ilegal de viviendas y edificios municipales". Una propuesta se ha tachado con calificaciones como "ilegal", "clasista", "racista" o "llena de aporofobia", mientras que el PP ha reconocido el problema y ha reseñado que "ya estamos actuando".

En defensa de la mocion, la portavoz de VOX María Jiménez ha hablado del problema con la vivienda en la ciudad y, frente a la 'okupación', ha argumentado que "el Ayuntamiento debe estar del lado de la ley y de los ciudadanos", porque "una vivienda ocupada deja de estar disponible para los vecinos".

Por eso, en la moción se plantean aspectos como que la Policía Local haga un listado de edificios municipales 'okupados' y que se incremente su actuación contra ello, que no se empadrone a migrantes ilegales en estos inmuebles o que, para los propietarios, haya una bonificación del 100% del IBI.