Logroño mejora el asfaltado de diversas vías de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño está inmerso en las obras de refuerzo de firmes y regularización de calzadas en la ciudad, a través de trabajos de albañilería en aceras, fresado y asfaltado en distintas calles de Logroño, como ha destacado este jueves el concejal de Movilidad, Ángel Andrés.

Según el edil municipal, "las actuaciones de este plan de refuerzo comenzaron a principios de semana en la calle Carmen Medrano y está programado que continúen en las calles Eibar, en el tramo entre Portillejo y San Felices, Sequoias, en el tramo entre República Argentina y Avenida Madrid, y en la rotonda de la calle Plantio con Rio Lomo".

"Todas estas medidas forman parte de un programa de actuaciones que busca mejorar el firme de nuestra ciudad, mejorando el tráfico, la seguridad de la ciudadanía y, por ende, su día a día". Como ha anunciado Andrés, "las obras se centran en trabajos de albañilería en acercas, fresado y asfaltado en las calzadas".

Según ha indicado el concejal, "estos trabajos han podido afectar ligeramente a la movilidad en las vías durante esta semana, con pequeños cortes o tráfico alternativo regulado mediante señalización". Se estima que la totalidad de las obras finalicen antes de que termine el verano.

Andrés ha informado de que "con estas actuaciones, se da por concluida la campaña de asfaltado programada".

ELEVACIÓN DEL PASO DE PEATONES EN LA CALLE CARMEN MEDRANO.

Las obras de mejora del pavimento en la calle Carmen Medrano, se han completado con la elevación de un paso de peatones a la altura del Parque Plaza Fontanillas".

En este sentido, el concejal de Movilidad ha indicado que "a priori, estas actuaciones no estaban previstas, pero desde el Ayuntamiento se observó la necesidad y, en consenso con los vecinos, se ha podido trabajar para hacerlo una realidad aprovechando la intervención de asfaltado".