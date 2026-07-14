Logroño pone en marcha el II Plan de Digitalización del Comercio Local, con 65 comercios adheridos - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en colaboración con la Cámara de Comercio, pone en marcha el II Plan de Digitalización del Comercio Local, que ofrece de manera gratuita formación y acompañamiento a los negocios logroñeses adheridos.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, acompañado por la responsable de la empresa adjudicataria del proyecto, Sandra Romero, han asistido a la jornada de presentación del II Plan de Digitalización del Comercio Local.

Esta mañana, el Centro de la Cultura del Rioja ha sido la sede la Jornada de Presentación Pública del Proyecto de Digitalización del Comercio Local, un plan que comenzó el pasado año con la prueba piloto y en el que participaron 20 negocios. Este año han querido adherirse al plan 65 comercios, más del triple.

Durante la jornada de hoy, los comercios han recibido una presentación de los programas, la metodología de trabajo y los materiales que se entregarán.

Además, han realizado una dinámica participativa en la que se buscaba facilitar el contacto entre ellos y llevar a cabo un primer momento de reflexión colectiva.

Hasta el día 18, la empresa encargada de los cursos llevará a cabo visitas y reuniones con los comercios para realizar un diagnóstico individualizado de cada uno de ellos.

Durante los meses del verano, todos los comercios recibirán formación grupal, estructurada en cuatro bloques temáticos y a partir de septiembre los comercios recibirán mentorías personalizadas, además de formación grupal.

Está previsto que el II Plan de Digitalización del Comercio concluya a finales de año.

NOVEDADES DEL PROYECTO.

Esta edición el proyecto presenta novedades que buscan adaptarse a las necesidades del comercio logroñés, ya que se va a estructurar en dos planes distintos.

El primero de ellos es el 'Consultoría especializada en herramientas digitales e inteligencia artificial", que busca ofrecer herramientas para sacar el máximo provecho a la Inteligencia Artificial y utilizarla en beneficio del negocio. Contarán además con licencias de pago de ChatGPT.

A este plan acceden 20 comercios, algunos de ellos formaron parte de la edición pasada del Plan de Digitalización y otros, aunque se han adherido este año por primera vez, cuentan con un nivel de digitalización más elevado que les permite acceder directamente a este curso.

El segundo de estos planes es el propio 'Plan de Digitalización del Comercio Local' que, igual que el pasado año, busca ofrecer a los comercios de la ciudad un primer contacto con el mundo de internet, las redes sociales y la Inteligencia Artificial.

Los planes cuentan con mentorías, atención y seguimiento personalizado del proyecto y del negocio, además de licencias de pago de ChatGPT para mejorar sus marcar comerciales.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha puesto en valor "el elevado número de solicitudes que se han recibido para formar parte del plan".

"Lo que pone de manifiesto en primer lugar, que se había detectado una necesidad que existía entre el comercio y desde el Ayuntamiento se le está dando respuesta y, en segundo lugar, que el comercio de nuestra ciudad se mueve, avanza y está más vivo e implicado que nunca", ha añadido.

ÉXITO DEL PROGRAMA PILOTO.

En septiembre de 2025 comenzó este proyecto piloto del Plan de Digitalización del Comercio Local, que ya se postulaba con un proyecto a largo plazo, y que finalizó con 20 comercios de la ciudad más digitales, más presentes en redes y más formados en Inteligencia Artificial, entre otras destrezas.

El eje central de la formación, y uno de sus puntos fuertes, fue el asesoramiento y la personalización, adaptándose en cada caso a las necesidades del comercio y su clientela.

El concejal de Promoción de la Ciudad ha querido destacar "la importancia de la omnicanalidad, ya que el comercio de la calle debe mantenerse vivo en la ciudad y, por ello apostamos con fuerza desde el Ayuntamiento, pero también somos conscientes de que es necesaria la presencia en el mundo digital, y que estos programas, son las herramientas para conseguirlo".