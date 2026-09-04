Logroño, preparado para celebrar unos 'Sanmateos' para todos, disfrutar de la calle, sus tradiciones y muchas novedades

Logroño, preparado para celebrar unos 'Sanmateos' para todos, disfrutar de la calle, las tradiciones y las novedades- AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha animado vecinos y visitantes a disfrutar de las próximas fiestas de San Mateo 2026 que contarán con más de 350 actos para todos los públicos y en numerosas zonas de la ciudad. Unos días para hacer de Logroño "un escaparate" en el que disfrutar de las tradiciones pero también de las novedades que presenta el amplio programa elaborado.

Conrado Escobar ha presentado las principales citas de estos próximos 'Sanmateos' -que se celebrarán oficialmente del 19 al 25 de septiembre- junto a la concejala de Festejos, Laura Rivas.

Tras agradecer el esfuerzo de todos para hacer posible las próximas fiestas, ha pedido que en esos días "el protagonismo lo tenga la calle". Como ha indicado, las fiestas comienzan el 19 pero también habrá actos previos porque "San Mateo se vive todos los días".

También ha explicado que, en este año, se ha hecho un esfuerzo especial para invitar a los municipios riojanos a participar porque "Logroño es una ciudad con alma de pueblo".

Con ello, indica, "San Mateo es tradición, es futuro y procura la diversidad". Además también ha pedido que se celebren con "respeto" y "sin malos rollos".

NOVEDADES

Entre las novedades destaca que el Espacio Peñas 2.0 suma nombres como El Drogas y Ángel Stanich a una programación con más de 50 actuaciones. Por su parte, el desfile de carrozas vuelve al horario matutino y habrá cuatro noches de fuegos artificiales.

Además, el concurso de calderetas riojanas amplía en 30 el número de mesas participantes e introduce la inscripción online.

La concejala de Festejos, Laura Rivas, ha ido desgranando parte del programa de fiestas agradeciendo también el trabajo de todos los colectivos. Un programa -ha reiterado- completo, con actividades para todas las edades, en los barrios y con una oferta musical variada y distribuida en diferentes escenarios.

Si bien el inicio oficial de las Fiestas de San Mateo 2026 tendrá lugar el sábado 19 de septiembre, el 13 de septiembre a las 12,00 horas, la plaza del Ayuntamiento acogerá la imposición del primer pañuelo de fiestas a los niños y niñas nacidos en el último año.

El miércoles 16, a las 19,00 horas en El Espolón, tendrá lugar la proclamación de los vendimiadores 2026, María García e Israel Gutiérrez y el jueves 17, la actriz logroñesa, Helena Ezquerro, será la encargada de pronunciar el pregón anunciador, a las 19,00 horas en la plaza del Ayuntamiento.

Finalmente, el viernes 18 se impondrá el pañuelo de fiestas a representantes de colectivos de la ciudad y se inaugurará la Fuente del Vino.

LA MÚSICA, PROTAGONISTA

El día 19, tras el disparo del cohete, DJ Uri Farré & Patricia Nine llevarán la mejor música del momento a las miles de personas que se congregan en la plaza del Ayuntamiento.

El mismo lugar será escenario de los conciertos de Efecto Pasillo (domingo 20 a las 0,00 horas), Maldita Nerea (lunes 21, a las 0,00 horas), Da igual (martes 22 a las 23,00 horas) y Puro Relajo (jueves 24 a las 21,00 horas). Por su parte, la orquesta París de Noia actuará en el parque de La Ribera el día 23 a partir de las 23,00 horas (por lo que se adelantan media hora los fuegos artificiales).

La tradición y el folclore tendrán un lugar destacado con importantes novedades en el apartado musical. Así, el día 19 se celebrará el I Encuentro de Gaiteros de San Mateo y el día 25 el I Encuentro de Bandas Municipales Ciudad de Logroño, con la participación de las agrupaciones de varios municipios.

Actuaciones de grupos folclóricos, espectáculos de jotas, actuaciones de la Banda Municipal, un concierto de órgano o dianas también forman parte de este programa.

De la mano de Los40 se han programado el jueves 24 una fiesta ochentera (18,30 horas en El Espolón) y el concierto Vendimia Los40 San Mateo (0,00 horas también en El Espolón).

La plaza del Parlamento acogerá los conciertos del Parrilla los días 19, 20, 21 y 22, y para el público más joven se han programado actuaciones de DJs dentro del programa Cepa joven en Daniel Trevijano (días 23 y 24).

El programa se completa con propuestas como Mar Cover Band-El gran tardeo de San Mateo (día 20), Orquesta Diamante (día 21), varios conciertos dirigidos a las personas mayores.

ESPACIO PEÑAS 2.0: MÁS DE 50 ACTUACIONES

San Mateo 2026 contará con el Espacio Peñas 2.0 en el aparcamiento de Valbuena gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y la Federación de Peñas de Logroño.

Uno de los grandes atractivos del Espacio Peñas 2.0. serán las más de 50 actuaciones programadas, entre las que destaca la presencia de referentes nacionales del rock como El Drogas (día 26) y La Fuga (día 19). El cartel contará también con uno de los artistas imprescindibles del indie español, Ángel Stanich, (día 24) y el compositor y guitarrista Pancho Varona (día 21).

También la electrónica tendrá protagonismo de la mano de la DJ y productora Sofía Cristo (día 22, junto a DJ Pippo).

También incluye una importante selección de tributos nacionales e internacionales.

La programación musical se completa con más de 30 artistas y grupos riojanos, en distintos formatos (vermú torero, café cantante, etc.) y con estilos tan diversos como el rock, pop, indie, flamenco o música electrónica. El Espacio Peñas 2.0. contará también con otras propuestas en su programación de San Mateo.

También estará presenta la Casa de Andalucía con música, baile, gastronomía y propuestas familiares. Destacan actuaciones como Víctor Puri (día 20), Joni y Salva (día 21), Bordón 4 (día 22), La Piti por Rumbas (día 24), Ayvan Romero (día 25), Válgame el Son, Alboreá y Los Siglos (día 26) o la orquesta Maialen y Patxi (del 20 al 25).

GASTRONOMÍA

Una de las actividades más tradicionales y esperadas en este ámbito es el Concurso de Calderetas Riojanas. En este año destaca la ampliación de las mesas ofrecidas a los grupos participantes, pasando de 120 a 150. Además, la inscripción al concurso se realizará online mediante la plataforma Citylok.

También, de la mano de la Casa de la Comunidad Valenciana, el día 24 tendrá lugar la tercera edición del Concurso de Paellas en el Parque Picos de Urbión.

La Federación de Peñas ofrecerá en la Plaza del Mercado distintas degustaciones dentro de la Semana Gastronómica, además de organizar, el sábado 26, la XVI Exaltación de Chuletillas Asadas en Avenida de Colón. También en los barrios se organizarán distintas degustaciones, acompañadas por hinchables y otras actividades.

MÁS ACTIVIDADES

En lo que respecta a las actividades más multitudinarias destaca el desfile de carrozas, que este año vuelve a celebrarse en horario matutino y tendrá lugar el domingo 20, a partir de las 11:30 horas, con salida desde Avenida Solidaridad. Para los más pequeños, una de las citas más esperadas serán las Marionetas de Maese Villarejo. Asimismo, la comparsa de Gigantes y Cabezudos realizará pasacalles por distintas zonas del centro de la ciudad, acompañada por la Asociación Logroño Gaita y Tambor.

En el Parque de La Ribera se podrá disfrutar de cuatro noches de espectáculos pirotécnicos (los días 20, 21, 23 y 24, todos los días a las 23,00 horas, excepto el día 23, a las 22,30) dentro del XVIII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales.

En la plaza de toros de La Ribera habrá vaquillas los días 20, 21, 22, 23, 24 y 25, a las 9,30 horas. El pisado de la uva y ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera (día 21, a las 12,00 horas en El Espolón), el Pisado Popular (día 23, a las 20,00 horas en la plaza del Ayuntamiento) o la Quema de la Cuba (día 25 a las 22,00 horas en la plaza del Ayuntamiento) serán otros de los actos que congreguen a un mayor número de asistentes.

Por último, no faltarán las propuestas culturales de todo tipo en distintos espacios de la ciudad, con protagonismo para la programación especial del Teatro Bretón.