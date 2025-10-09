Logroño quiere un Plan General "ágil y flexible" que siente las bases para una ciudad de futuro "inclusiva y habitable"

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño quiere un nuevo Plan General Municipal "ágil y flexible", que sirva para sentar las bases para una ciudad de futuro "inclusiva y habitable" para las próximas generaciones. Así lo ha afirmado este jueves el concejal de Urbanismo Íñigo López-Araquistain, en una intervención informativa en la sesión plenaria del Consistorio correspondiente al mes de octubre.

En una intervención con información sobre la tramitación del Plan General, el concejal delegado de este documento, Javier Martínez Mancho, ha recordado que el pasado mes de julio se acordó el inicio del expediente para resolución del actual contrato para la revisión del PGM, por el incumplimiento del mismo.

A ello ha sumado que, la semana pasada, en Junta de Gobierno Local, se aprobó un nuevo proceso de licitación de este documento, que "va a regir el modelo de ciudad en el futuro, dando la mejor respuesta a las demandas urbanísticas de Logroño, sobre todo de vivienda, movilidad sostenible, calidad de zonas verdes, o suelo industrial", entre otros aspectos.

Así, ha afirmado que el procedimiento abierto para la nueva licitación persigue finalizar el proceso "con éxito", contando para ello con un "documento de alta calidad y con la tramitación correcta".

La licitación, ha detallado, ya está publicada en la plataforma municipal correspondiente con toda la documentación "y todas las exigencias para los licitadores, la valoración y los plazos".

Ha recordado el edil que "los medios profesionales y personales comprometidos requerirán alta cualificación y acreditada experiencia", con equipos con un mínimo de siete miembros, "contando con un coordinador general y con profesionales de varias ramas, será un equipo plurisdiciplinar".

Para la valoración de las candidaturas se deberá aportar, en principio, tres documentos: una memoria de diagnóstico, una propuesta del programa de trabajo y la mejora del programa de participación ciudadana, a lo que se sumarán otros criterios, como la experiencia profesional específica o el precio de la oferta.

Con un plazo de presentación de 40 días, y un importe inicial de licitación de unos 839.000 euros, Javier Martínez Mancho ha calculado que "para mediados de noviembre" podrá darse por concluido el plazo de presentación de los licitadores.

Por su parte, el concejal de Urbanismo ha apuntado que, con la nueva licitación, "queremos dar un mensaje claro sobre futuro de la ciudad: dotar a Logroño de un Plan General a la vanguardia de las políticas verdes y de economía circular".

En este sentido, López-Araquistain ha recordado que este documento "va a regir el desarrollo de la ciudad durante las próximas décadas, priorizando los espacios verdes y la movilidad sostenible, y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos".

Con todo, ha defendido que "no basta con lo verde, la sostenibilidad debe ser integral", por lo que ha apostado por contar en el documento con todo lo relacionado con la economía circular o con un ciclo del agua regido de forma inteligente. "Todo esto -ha asegurado- genera además empleo y atrae inversiones".

En sus palabras, es necesario que e"ste Plan General cuente con un marco ágil y flexible, un PGM rígido sería un lastre", y ha reseñado que "partimos de buen punto, de un Plan actual que es antiguo, pero que estuvo a la vanguardia en su momento" y que luego se ha complementado con más iniciativas como Logroño Ciudad Circular o Logroño 2050.

"El nuevo PGM debe elevar todas estrategias a un documento unico para una cudad más inclusiva y habitable. Esto es un compromso con Logroño, no es de un partido o de un Gobierno, es de todos porque estamos sentando las bases para el futuro de las próximas generaciones", ha concluido.