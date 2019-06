Logroño reconoce la "grandeza de las personas sencillas"

Publicado 10/06/2019 15:05:36 CET

Fernando Lázaro (en manos de su hermano); Manoli Muro; Joaquín Yangüela; y María Jesús Romero recogen las Insignias de San Bernabé

LOGROÑO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Logroño en funciones, Cuca Gamarra, ha mostrado hoy, en el acto de entrega de las Insignias de San Bernabé, "la grandeza de las personas sencillas" personificada en los héroes de 1521 y en los galardonados como insignes de San Bernabé.

Las Insignias de San Bernabé son la distinción municipal para las personas que destacan por su contribución a la ciudad. Este año han recaído en el periodista Fernando Lázaro; la presidenta del CERMI, Manoli Muro; el médico Joaquín Yangüela; y la voluntaria María Jesús Romero.

Con un relato inspirado en el momento en el que los logroñeses hicieron frente, y vencieron, el asedio francés, Gamarra ha entregado por última vez este galardón.

Como ella misma ha recordado en su discurso, el próximo día 15 una nueva corporación se sentará en este Salón de Plenos y pasará a servir a los vecinos "de una manera distinta".

"Porque si algo nos ha enseñado el relato del Sitio de Logroño es que todos (...) estamos al servicio de un objetivo colectivo: "Logroño", ha dicho.

Gamarra ha aprovechado este acto para echar la vista atrás y expresar su gratitud a los 27 concejales de la última legislatura, "con la seguridad de que la labor realizada servirá de base para seguir construyendo el futuro".

INSIGNES 2019

Amadeo Lázaro ha sido el primero en recoger la insignia, en nombre de su hermano, el periodista Fernando Lázaro, y en reconocimiento a la trayectoria de este último.

Ha leído un texto escrito por Fernando en el que éste lamentaba no poder estar en Logroño por encontrarse recuperándose de un trasplante de médula ósea.

"A mi la vida no me ha permitido vivir el día a día de Logroño", ha relatado el periodista en su texto a la vez que ha asegurado que "uno lleva a Logroño en la sangre".

Ha contado cómo, al hacerse periodista, le "tiró ser relator de la vida, y levantar las alfombras"; un "oficio" del que se ha reconocido "enamorado" y que le ha dejado recuerdos como el primer atentado que cubrió, en el que lloró más de lo que escribió.

Un trabajo basado en "morder un tema y no soltarlo hasta que tenga consecuencias. "Siempre he entendido que el periodismo tiene que ser molesto y perseverante", ha dicho.

La presidenta del Comité de Personas con Discapacidad, Manoli Muro, ha recordado cómo, después del nacimiento de su hija Elena, con parálisis cerebral, empezó su "peregrinaje" y "lo más bonito: poner en marcha Aspace".

"Este reconocimiento no es sólo mío, mi andadura asociativa llegó con el nacimiento de mi hija Elena, con parálisis cerebral, de la que me siento orgullosa y no la cambiaría por nada, porque la quiero como es", ha afirmado.

Ha creído que se ha "avanzado y las personas con parálisis, u otra discapacidad, tienen cubiertas sus necesidades"; pero, ha añadido: "Eso no quiere decir que no vaya a seguir luchando".

El médico Joaquín Yanguela se ha reconocido abrumado y ha relatado cómo su "contacto con la enfermedad y el sufrimiento" le ha hecho comprender que hay "personas con el mismo mérito" que él pero peor suerte.

"Si algún mérito tengo es estar atento a las necesidades de las personas que tenía cerca", ha creído al tiempo que ha advertido de que "la vida es peligrosa no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver qué pasa". "Doy gracias por haber podido dedicar parte de mi tiempo a los demás", ha finalizado.

La voluntaria de Cáritas, o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, María Jesús Romero se ha preguntado "qué sería de Logroño sin las mujeres y hombres de los pueblos".

La ha definido como "una ciudad amable" y ha creído que "todos tenemos que hacer de Logroño una ciudad igualitaria, sin dejar a nadie en la cuneta". "Soy una mujer afortunada, hago lo que creo que tengo que hacer, me siento bien y, encima, me lo premian", ha concluído.