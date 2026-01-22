Logroño recuerda este viernes a Miguel Sarabia, logroñés superviviente de la Matanza de Atocha

Miguel Sarabia, logroñés superviviente de la matanza de Atocha - IU

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 23 de enero, Logroño acogerá varios actos en recuerdo y reconocimiento a la memoria democrática, entre los que destaca el homenaje a Miguel Sarabia, superviviente de la matanza de Atocha y figura clave de la lucha por las libertades democráticas y los derechos laborales durante la dictadura franquista y la Transición.

A las 17,30 horas, se colocará una placa conmemorativa en el lugar donde estuvo su casa natal, en el antiguo número 39 de la calle Barriocepo, actual aparcamiento.

Miguel Sarabia, nacido en Logroño en 1926, fue maestro y defensor de una educación racional y progresista desde su colegio, que dirigió a partir de 1956. Comprometido con el movimiento obrero, militó en el Partido Comunista de España y en Comisiones Obreras. En 1962 fue detenido y torturado por la Brigada Político Social tras las huelgas obreras de aquel año, y condenado por la Jurisdicción Militar.

Más tarde, ya como abogado laboralista, se convirtió en una figura destacada en la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Fue además uno de los cuatro supervivientes del atentado de Atocha del 24 de enero de 1977, donde un grupo de extrema derecha asesinó a cinco compañeros suyos en el despacho de abogados laboralistas.

En el acto participarán su hija, Guiomar Sarabia, junto con representantes de Comisiones Obreras, Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, asociaciones de víctimas, Izquierda Unida y el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago.

Tras la colocación de la placa, la jornada continuará con el concierto homenaje 'Siempre abril: música y memoria', que tendrá lugar en la capilla de la Bene. El cantaor Juan Pinilla, Premio Lámpara Minera y reconocido por su compromiso con la memoria histórica y los derechos sociales, estará acompañado por el guitarrista David Caro. El concierto comenzará a las 19,30 horas, con apertura de puertas a las 19,00.

Este acto se enmarca dentro de los Encuentros de Víctimas de la Transición, que se celebrarán en Logroño los días 23, 24 y 25 de enero, y que tienen como objetivo recuperar la memoria de quienes lucharon por la democracia y la justicia social en un periodo clave de nuestra historia reciente. En este contexto, el homenaje a Miguel Sarabia representa un acto de justicia y reparación, en línea con lo establecido por la Ley de Memoria Democrática, que reconoce el deber de las instituciones de preservar y divulgar la memoria de quienes defendieron los derechos y libertades frente a la dictadura.