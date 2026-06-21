Logroño reunirá este jueves a expertos en inteligencia artificial, salud, creatividad, gastronomía y economía del dato

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Logroño acogerá este próximo jueves 25 el I Congreso Internacional de Ciencia y Economía del Dato, una cita pionera en España por su enfoque profesional, inclusivo y multidisciplinar, que analizará cómo el dato se ha convertido en un elemento central para comprender y transformar la realidad en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad.

Bajo el lema 'Sin dato no hay relato', el congreso nace con el propósito de acercar a empresas, profesionales y ciudadanía el papel que desempeñan los datos en la toma de decisiones, la generación de conocimiento y la innovación.

El programa propone un recorrido que va desde la inteligencia artificial y la salud hasta la creatividad, la gastronomía, el deporte, la agroalimentación y la astronomía.

La jornada se abrirá con el diálogo 'El Algoritmo del Éxito: la importancia del dato', protagonizado por el exjugador internacional de baloncesto Ferrán Martínez Garriga, quien conversará con el periodista Chus del Río sobre cómo la información, el análisis y la toma de decisiones basada en datos forman parte del alto rendimiento deportivo y empresarial.