Logroño Soul Festival regresa este domingo a la Sala Fundición con su segunda edición - SALA FUNDICIÓN

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La música negra vuelve a tener una cita destacada en la capital riojana. Este domingo, 18 de octubre, arranca la segunda edición de Logroño Soul Festival, una propuesta musical que apuesta por el soul y el blues y que tendrá como escenario la Sala Fundición de Logroño.

La banda 'Moses & The Tablets' será la encargada de abrir esta nueva edición, dando el pistoletazo de salida a un festival que continúa apostando por acercar al público la riqueza, la fuerza y la autenticidad de dos géneros fundamentales en la historia de la música popular.

El soul y el blues, con sus raíces en la tradición musical afroamericana, han influido en generaciones de artistas y siguen demostrando su capacidad para emocionar y conectar con públicos de todas las edades.

Logroño Soul Festival nace con la vocación de mantener viva esa tradición y ofrecer en la ciudad una programación dedicada a la música en directo y a sus diferentes expresiones.

Tras la buena acogida de su primera edición, el festival regresa con el objetivo de consolidarse como una cita para los amantes de estos estilos y para quienes quieran descubrir la intensidad de la música en vivo en un ambiente cercano.

La Sala Fundición, espacio de referencia para la música en directo en Logroño, será de nuevo el punto de encuentro para disfrutar de esta propuesta cultural, que refuerza la presencia del soul y el blues en la agenda musical riojana.

La inauguración tendrá lugar este domingo 18 de octubre, con 'Moses & The Tablets' al frente de una jornada que marcará el comienzo de la segunda edición de Logroño Soul Festival. Las entradas cuestan 10 euros, en venta anticipada, y 13 euros en taquilla.

Con esta nueva edición, Logroño Soul Festival reafirma su apuesta por la música en directo y por acercar los sonidos del soul y el blues al público riojano.