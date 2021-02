Logroño se suma a la campaña 'No more Matildas' y se pregunta: "¿Qué hubiera pasado si Einstein hubiera sido mujer?"

La iniciativa quiere recuperar el protagonismo de mujeres científicas, muchas de ellas relegadas a un segundo plano o incluso olvidadas por la historia

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño quiere adherirse a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que tendrá lugar este jueves, y se suma a la campaña 'No more Matildas', que tiene como objetivo "recuperar el protagonismo de las mujeres científicas" muchas de ellas relegadas a un segundo plano o incluso olvidadas por la historia.

Así lo han explicado este miércoles las concejalas de Igualdad y Convivencia, Eva Tobías Olarte, y de Infancia y Juventud, Beatriz Nalda, quienes han querido dar a conocer una iniciativa municipal dirigida a los colegios de Logroño para celebrar este día. Además, han reconocido, "como institución tenemos el deber moral de reconocer a estas mujeres tan importantes para nuestra historia".

Eva Tobías ha lamentado que aún, a día de hoy, "persiste la brecha de género en los sectores de la ciencia" y, "aunque es cierto que la participación de las mujeres ha aumentado en los últimos años, todavía las mujeres nos encontramos 'infra' representadas en estos campos".

Ante ello, ha afirmado, "una sociedad del siglo XXI tiene que aprovechar todo el talento de hombres y mujeres y desmontar estereotipos de género".

Con este fin, el Ayuntamiento de Logroño ha querido sumarse a este reconocimiento aunque, como ha detallado Olarte, "a pesar de que teníamos pensado hacer ciertas actividades presenciales, la pandemia nos lo ha impedido. Aún así no queremos dejar pasar la oportunidad de incidir en estos mensajes y hacer una campaña de sensibilización sumándonos a 'No more Matildas' -iniciada por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT)- para "recuperar el protagonismo de estas científicas que nunca debieron ser invisibles".

Olarte ha explicado que el 'Efecto Matilda' quiere visibilizar "la injusticia que ha relegado al olvido a estas mujeres y que, incluso, nos ha impedido conocer a brillantes científicas solo por el hecho de ser mujeres".

Por lo tanto, esta iniciativa, "no solo recuerda a todas las mujeres que han sido científicas y han estado relegadas al olvido sino que, además, quiere conjugar con esa parte educativa que es esencial para ir a una sociedad más igualitaria".

Por ello, a través de tres cuentos que repartirán en los centros educativos, tratarán de responder: "¿Qué hubiera pasado si Einstein hubiera sido una mujer?. Queremos que la igualdad sea un hecho", ha finalizado.

Por su parte, la concejal, Beatriz Nalda, ha explicado que "la coeducación hay que recordarla siempre también cuando se habla del papel de la mujer en la ciencia. Hay muchas mujeres científicas que tenemos que conocer pero, sobre todo, reconocer, como la viróloga Margarita del Val, la bióloga María Blasco, la química Rosa María Menéndez o Elena García en robótica...

"Son ejemplos claros y las instituciones tenemos la responsabilidad y obligación moral de que se las reconozca", ha finalizado.