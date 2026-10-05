Logroño, también entre semana; Bodegas y Ayuntamiento se unen para ofrecer experiencias turísticas adaptadas al viajero

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LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Logroño continúa en su objetivo de convertirse en un destino turístico emergente también entre semana. Para ello, el Ayuntamiento y las Bodegas de la capital riojana han presentado el paquete 'Entre semana todo sabe mejor' que ofrece a los visitantes experiencias únicas en torno al vino, la gastronomía y la ciudad que hagan de su estancia un viaje inolvidable.

El concejal del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz, ha presentado este nuevo proyecto junto a Borja Eguizábal, en representación de Bodegas de Logroño. Sáinz ha explicado que ofrecen una "experiencia única" que permitirá atraer "turismo de calidad entre semana".

En concreto, el proyecto se sitúa en el marco del convenio que tanto el Ayuntamiento como las bodegas mantienen y suma la participación de la Asociación Riojana de Hoteles, la Asociación de Hostelería de La Rioja y la Asociación de Agencias de Viaje de La Rijoa y el apoyo de la FER. Es una propuesta conjunta que une bodegas, hoteles, restaurantes, agencias receptivas y recursos municipales con un objetivo común; posicionar Logroño como destino de enoturismo durante toda la semana.

DOS MODALIDADES, ESPECIAL O PREMIUM

La iniciativa cuenta con dos modalidades. El paquete Especial, desde 250 euros por persona, que incluye dos noches de alojamiento, visita y cata en una bodega, experiencia gastronómica y acceso a recursos enoturísticos municipales.

Por otro lado también ofrecen el paquete Premium, desde 600 euros por persona, que propone una experiencia más exclusiva, con visitas más privadas o premium, catas especiales, gastronomía de primer nivel, alojamiento de categoría superior y posibilidad de incorporar servicios como transfer privado o guía exclusivo.

Se trata de poner en valor "otra manera de viajar". Elegir los días laborables para disfrutar de una ciudad menos concurrida, disponer de más tiempo y acercarse de forma más pausadas a quienes forman parte de ellas. Toda la información se encuentra en: www.bodegasdelogrono.es/entre-semana-sabe-mejor/

Miguel Sáinz ha agradecido la colaboración y el trabajo de las diferentes entidades que participan en este proyecto ya que 'Entre semana todo sabe mejor' ahonda en la colaboración que el Ayuntamiento mantiene con Bodegas de Logroño desde 2020 para impulsar el enoturismo en la ciudad.

Una colaboración que comenzó a través del programa de ayudas a asociaciones y que ha permitido desarrollar diferentes acciones, entre ellas WOW, que unió las visitas a las bodegas con algunos de nuestros principales recursos vinculados a la cultura del vino.

"UN PASO MÁS"

Desde el pasado año, esta colaboración se articular también a través de un convenio que les ha permitido trabajar conjuntamente en nuevos materiales y acciones de promoción. "Ahora damos un paso más incorporando a otros sectores que son fundamentales para construir una experiencia turística completa", afirma Sainz.

"Queremos -ha continuado- que quien elija Logroño encuentre una propuesta en la que bodegas, gastronomía, alojamiento y recursos municipales formen parte de una misma experiencia y, al mismo tiempo, favorecer que la actividad turística se extienda a todos los días de la semana". Está pensado, en definitiva, para parejas, pequeños grupos o empresas que buscan un incentivo diferente, con propuestas diseñadas a medida según sus intereses, fechas y disponibilidad.

Participan en la iniciativa Bodegas Ontañón, Bodegas Viña Ijalba, Bodegas Olarra, Bodegas Campo Viejo, Marqués de Vargas, Arizcuren Bodega y Viñedos y Bodegas Franco Españolas.

Además, a través de la Asociación Riojana de Hoteles y la Asociación de Hostelería de La Rioja, a la iniciativa se suman establecimientos gastronómicos y hoteleros de la ciudad como el Hotel Carlton Rioja, Hotel Gran Vía, NH Logroño Herencia Rioja, F&G Logroño, mientras que la propuesta gastronómica cuenta con restaurantes como Ajo Negro, Juan Carlos Ferrando, La Cocina de Ramón y La Tavina.

ESTANCIA COMPLETA ALREDEDOR DEL VINO, LA GASTRONOMÍA Y LA CIUDAD

Para Borja Eguizábal la participación de estos establecimientos permite configurar una estancia completa alrededor del vino, de la gastronomía y la ciudad, con diferentes opciones de alojamiento y restauración que se adaptan a las preferencias de cada visitante".

Las agencias receptivas locales, de la Asociación de Agencias de Viaje de La Rioja, son las encargadas de adaptar cada viaje a las preferencias del visitante. No se trata, por tanto, de paquetes cerrados, sino de una base sobre la que diseñar cada estancia incorporando experiencias, servicios y visitas en función de los intereses del viajero.

Bodegas de Logroño está integrada en la Federación de Empresas de La Rioja y cuenta con el apoyo del Gobierno regional y el Ayuntamiento de Logroño.