Logroño vuelve a sacar a licitación las cafeterías de los parques de La Grajera y El Carmen

Reciente visita del alcalde a la remodelada cafetería de La Grajera - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha vuelto a sacar a licitación la puesta en marcha de las cafeterías de los parques de La Grajera y El Carmen. En este nuevo procedimiento, se acortan plazos, con idea de que "pueda haber movimiento" tras las fiestas de San Mateo, como ha apuntado el hoy portavoz del Gobierno municipal Francisco Iglesias.

El Consistorio es propietario de los inmuebles destinados a cafetería y aseos públicos ubicados en los parques de El Carmen y La Grajera, en este último caso reformada recientemente tanto en sus instalaciones interiores como en materia de eficiencia energética.

Iglesias ha recordado que, tras una licitación declarada desierta hace aproximadamente un mes y medio, "se dio un plazo de un año" para la presentación de una oferta directa. Al haber concurrido más de una oferta en ambos casos durante este tiempo, "se tiene que volver a sacar a licitación".

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta nueva licitación para la concesión demanial de uso privativo de estos espacios:

En el caso de la cafetería y los aseos del Parque del Carmen, la licitación se fija en tres años más uno de prórroga. El canon anual mínimo del primer año de contrato, que deberá ser mejorado al alza por los licitadores, será de 5.561,21 euros (IVA excluido), con un valor toral del contrato (incluyendo las prórrogas) de 22.644,84 euros.

Respecto a la cafetería y los aseos del Parque de La Grajera, la licitación se fija en cuatro años más dos prórrogas de un año cada uno. En este caso, el canon anual mínimo del primer año de contrato, que deberá ser mejorado al alza por los licitadores, será de 5.457,52 euros (IVA excluido), con un valor toral del contrato (incluyendo las prórrogas) de 32.745,12 euros.

Con el objetivo de agilizar la adjudicación y puesta en marcha de ambas cafeterías, las proposiciones de los licitadores deberán presentarse, en un plazo de 10 días naturales contados desde la publicación del anuncio en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Logroño, a través de la página web logroño.es/licitacion

En palabras de Iglesias, contestando a la pregunta de si se llegará a la posible apertura de ambos establecimientos ya en este verano, "será difícil".

Ha detallado que "son 10 días naturales de plazo, que se publicará, hoy a última hora de la mañana o mañana a primera hora, con lo cual si contamos 10 días, hoy es día 15, mañana 16, hasta el día 26 hay que resolver esas propuestas".

Ha calculado que "los adjudicatarios podrían estar en septiembre ya con la propuesta para contratar y a partir de ahí, después de San Mateo lo normal es que se empieza a ver ya movimiento en algunas de ellas".

Y ha reseñado que "es diferente el Parque del Carmen de La Grajera Grajera". En éste, "el adjudicatario tiene que equipar con una parte de mobiliario y de elementos de cocina, cámaras, etc..."

Mientras que "en El Carmen, más allá de lo que cada uno pueda llevar, prácticamente sería entrar y comenzar a trabajar después de las labores de pintura y de que cada uno le quiera dar la imagen que le quiera dar".

Con lo cual, ha resumido, "lo normal es que Parque del Carmen esté antes y La Grajera, posiblemente hasta después de San Mateo, no veamos ya movimiento por allí, porque hay que hacer esos trámites administrativos que son preceptivos".