Logroño vuelve a sacar a licitación por casi 90.000 euros la obra para montar cuatro aseos autolimpiables en la ciudad

Actuales aseos del Espolón de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha vuelto a sacar a licitación por casi 90.000 euros la obra civil para el montaje de cuatro aseos autolimpiables en la ciudad. Una licitación que se realiza por segunda vez, tras quedar desierta la primera, con un incremento de 20.000 euros en su precio inicial.

Como ha explicado el hoy portavoz del equipo de Gobierno municipal, Francisco Iglesias, "la creación de nuevos aseos públicos en Logroño es una petición recurrente en los presupuestos participativos de los últimos años y en las peticiones de las asociaciones vecinales de la ciudad".

Por ello, la Junta de Gobierno Local adjudicó recientemente el contrato para el arrendamiento con adquisición final y mantenimiento de cuatro aseos autolimpiables, uno de ellos doble, a la empresa Olprim Ingeniería y Servicios, S.A. por un importe de 323.175,69 euros (IVA incluido) durante un período de cuatro años.

El siguiente paso es la instalación de estos cuatro aseos en distintas localizaciones céntricas de la ciudad, contando con la obra para "el saneamiento, abastecimiento y la solera" de estas instalaciones.

Inicialmente, ha recordado que serán "uno doble en El Espolón, que convivirá al menos al principio con los subterráneos de la zona de la rosaleda; otro en Gran Vía con Murrieta; otro en la plaza Primero de Mayo; y uno más en el parque San Adrián".

Por ello, tras no recibir ninguna oferta en una primera licitación para la obra civil necesaria para el montaje y la puesta en marcha de estos aseos, la Junta ha dado el visto bueno a un nuevo proceso de licitación, dotado con un importe de 89.992,06 euros (IVA incluido), "20.000 más que en la primera licitación".