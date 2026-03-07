La Lotería Nacional deja parte de su segundo premio en Logroño - ONLAE
LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado parte de su segundo premio en Logroño, concretamente en la administración número 11, ubicada en la calle Pepe Maguregui 1 de la capital riojana, según informa Loterías y Apuestas del Estado.
El primer premio del sorteo ha recaído en el número 12.027 y cada uno de los agraciados cobrará 600.000 euros al número. Este premio ha recaído en Oviedo, Terrasa (Barcelona) y en Cádiz.
El segundo premio ha sido para el número 62.040, con 120.000 euros al número. En este caso los boletos acertantes, además del de Logroño, se han vendido en Almería y Granada.