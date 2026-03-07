La Lotería Nacional deja parte de su segundo premio en Logroño

La Lotería Nacional deja parte de su segundo premio en Logroño
La Lotería Nacional deja parte de su segundo premio en Logroño - ONLAE
Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 7 marzo 2026 17:42
Seguir en

    LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado parte de su segundo premio en Logroño, concretamente en la administración número 11, ubicada en la calle Pepe Maguregui 1 de la capital riojana, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

   El primer premio del sorteo ha recaído en el número 12.027 y cada uno de los agraciados cobrará 600.000 euros al número. Este premio ha recaído en Oviedo, Terrasa (Barcelona) y en Cádiz.

    El segundo premio ha sido para el número 62.040, con 120.000 euros al número. En este caso los boletos acertantes, además del de Logroño, se han vendido en Almería y Granada.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado