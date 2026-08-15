La Lotería Nacional deja un primer premio en Logroño al número 90.742

Lugar en que se ha vendido el número premiado - EUROPA PRESS
LOGROÑO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Lotería Nacional ha dejado este sábado en Logroño un primer premio al número 90.742 vendido en la administración ubicada en la calle Clavijo, 20, tal y como ha informado Loterías y Apuestas.
El primer premio, dotado con 600.000 euros a la serie, ha correspondido al número 90.742. Ha tocado en Muñana (Ávila), Mataró (Barcelona), Peñiscola (Castellón), Barakaldo (Vizcaya), Palafrugell (Girona), Logroño (La Rioja), Las Palmas de Gran Canaria, Alcalá de Henares (Madrid), Griñón (Madrid) y Almendricos (Murcia).
El segundo premio, dotado con 120.000 euros a la serie, ha ido a parar al número 45.289. Ha tocado en Benhadux (Almería), Gijón (Asturias), Grado (Asturias), San Pedro del Arrollo (Ávila), Manresa (Barcelona), Terrassa (Barcelona), Adamuz (Córdoba), Leganés (Madrid), Madrid (Madrid), La Alberca (Murcia), Poris de Abona (Santa Cruz de Tenerife) y Valle de San Lorenzo (Santa Cruz de Tenerife).
Los reintegros corresponden a los números 2, 4 y 1.