Loza lanza 'Oficina de Barrio', una herramienta para escuchar lo que ocurre en los barrios y facilitar la participación

Archivo - La concela no adscrita del Ayuntamiento de Logroño, Eva Loza, durante el pleno del Ayuntamiento - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La concejala no adscrita del Ayuntamiento de Logroño, Eva Loza, ha puesta en marcha Oficina de Barrio https://oficina-de-barrio-logrono.base44.app/, una nueva herramienta digital orientada a recoger de forma directa las incidencias, propuestas y necesidades de los vecinos, así como a facilitar el acceso a información útil sobre trámites, recursos y actividad en la ciudad.
El proyecto nace con una vocación clara: "escuchar para actuar, acercando la realidad de los barrios a la administración y contribuyendo a una gestión más conectada con el día a día de la ciudadanía". A través de esta herramienta, los vecinos "pueden trasladar situaciones concretas de su entorno de manera sencilla y accesible", ha señalado en un comunicado.
Además de su enfoque práctico, Oficina de Barrio incorpora "una dimensión centrada en las personas". En este sentido, incluye un apartado específico, 'No estás solo / sola', orientado a ofrecer información y recursos de apoyo para quienes atraviesan situaciones personales difíciles, reforzando la idea de que detrás de cada incidencia hay una realidad humana que merece ser atendida.
La iniciativa se irá desarrollando por fases, con el objetivo de seguir incorporando funcionalidades que permitan mejorar la conexión entre ciudadanía, barrios y administración, consolidando un modelo de participación más cercano, útil y directo.