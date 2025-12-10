La LR-115 entre Arnedillo y Santa Eulalia Somera se cortará al tráfico la noche del 14 y hasta las 06,00 horas del 18

Archivo - Logo del SOS Rioja - SOS RIOJA - Archivo

LOGROÑO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja ha solicitado a la Dirección General de Carreteras autorización para el uso con vehículos pesados del desvío provisional actual en la zona del reciente derrumbe de la LR-115 entre Santa Eulalia Somera y Arnedillo, según informan desde SOS RIOJA 112.

Dado que el desvío actual se ejecutó por el procedimiento de emergencia con un firme de escasa capacidad portante, que se limitó el uso a vehículos con un tonelaje inferior a 18 Tn y que el desvío debe asegurar el tránsito durante un tiempo superior al inicialmente previsto, en el condicionado de la autorización se ha considerado necesario mejorar el firme para evitar que éste se deteriore.

Para ejecutar ese refuerzo se va a proceder al corte del desvío provisional actual de la LR-115 entre las 22,00 del 14 de diciembre y las 06,00 del 18 de diciembre. El tránsito entre Santa Eulalia Somera y Arnedillo quedará totalmente interrumpido, por lo que deberá hacerse uso de otros itinerarios alternativos en función del origen y destino.

En caso de que los trabajos se acaben antes de lo previsto se dará paso tan pronto como sea posible. De igual manera, en caso de heladas podría ser necesario mantener la restricción de paso a los vehículos pesados durante algún tiempo.

Provisionalmente, explican desde el Centro de Emergencias, durante el periodo de corte de tráfico por obras se propone como trayectos alternativos el Acceso a Arnedillo: Desde la localidad de Arnedo tomar la LR-123 o LR-583 dirección Villarroya, y posteriormente tomar el desvío por la LR-283 y después en el cruce con LR-286 continuar hasta Enciso hasta alcanzar la LR-115.

Acceso a Arnedo desde Arnedillo: Dirigirse a la localidad de Enciso y tomar la LR-286 hasta el cruce con la LR-283 dirección Arnedo, en el cruce con la LR-123 tomar esta carretera hasta llegar a la localidad de Arnedo.