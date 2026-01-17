Luena dice que "la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur es un claro triunfo del multilaterismo"

Archivo - El eurodiputado César Luena - ALEXIS HAULOT - Archivo

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado riojano del PSOE, César Luena, ha asegurado que "la firma del Acuerdo entre la UE y Mercosur es un claro triunfo del multilateralismo". En un comunicado, ha recordado que la Unión Europea y Mercosur han firmado en Paraguay un acuerdo histórico que crea la mayor zona de libre comercio del mundo, conectando a 720 millones de personas y concentrando el 25 por ciento del PIB mundial.

Tras más de dos décadas de negociaciones, el pacto eleva la relación entre ambos bloques, convirtiéndola en una alianza estratégica clave. "En un mundo cada vez más dominado por la lógica imperialista, este pacto es un claro triunfo del multilateralismo. Un acto de rebeldía de la Unión Europea, que demuestra que el nuevo orden mundial no se construye por la fuerza, sino a través de la cooperación, el diálogo y las alianzas estratégicas entre quienes comparten reglas y valores", ha declarado Luena.

"El acuerdo UE-Mercosur es equilibrado y muy positivo tanto para la Unión Europea como para España", ha señalado que, además, "profundiza las relaciones con un bloque de más de 270 millones de consumidores y genera grandes oportunidades para las empresas españolas en todos los sectores, incluido el sector primario".

Además, "se fomenta el desarrollo sostenible y la protección ambiental, al tiempo que se refuerzan las fuentes de suministro y las cadenas globales de valor".

Se estima que el ahorro arancelario para España alcanzará los 500 millones de euros y que se producirá un aumento del PIB de hasta el 0,23 por ciento, con efectos positivos sobre el empleo, los salarios y el bienestar general. Este pacto beneficiará de manera destacada al sector del vino, al facilitar el acceso a mercados con alto potencial como Brasil en un contexto de inestabilidad global y necesidad de diversificar destinos comerciales. Su impacto podría traducirse, según estimaciones del Ministerio de Economía, en un aumento de entre el 40 por ciento y el 50 por ciento de las exportaciones.

"Mercosur constituye una oportunidad clave para fortalecer la competitividad y asegurar la sostenibilidad a largo plazo del vino español", ha subrayado el eurodiputado riojano. España, "bajo el liderazgo decisivo del presidente Pedro Sánchez, ha sido una de las voces más firmes en Europa en defensa del acuerdo, apostando por una Unión Europea que lidere el comercio abierto y no ceda ante el repliegue proteccionista".

"Defendamos este acuerdo, clave en este nuevo escenario global, donde el comercio abierto no es solo una opción, sino la condición indispensable para garantizar la estabilidad, impulsar el crecimiento económico y asegurar la prosperidad compartida para ambos bloques", ha concluido Luena.