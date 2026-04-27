Luis de la Fuente apadrinará la IX edición de la ruta solidaria 'En busca de la sonrisa perdida 2026' - J.M.ALEGRE

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, Socio de Honor de KM Solidarity, apadrinará la IX edición de la ruta solidaria 'En busca de la sonrisa perdida 2026', una iniciativa que ha sido presentada en Madrid y que volverá a recorrer distintos puntos de la geografía española con un marcado carácter social.

La salida oficial tendrá lugar el próximo 18 de mayo desde la localidad riojana de Lardero. El acto contará con la presencia del consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor, junto a autoridades locales, quienes serán los encargados de dar el banderazo de salida a la caravana motera.

Durante este acto de salida, se grabará un mensaje colectivo de apoyo de todos los riojanos dirigido a Luis de la Fuente, como muestra de respaldo de su tierra de cara al próximo Mundial.

La primera etapa llevará a los participantes hasta la Fundación Trébol, ubicada en Las Rozas, una entidad dedicada a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual. Allí, y salvo imprevistos derivados de su agenda como seleccionador -inmerso en la planificación del próximo Mundial-, Luis de la Fuente recibirá a los participantes y apadrinará simbólicamente el resto del recorrido.

La ruta continuará por Albacete, Castellón y Teruel, donde se visitarán diferentes centros dedicados a la atención de personas con discapacidad, reforzando así el compromiso social de esta iniciativa solidaria.

En el acto de presentación también estuvo presente el atleta riojano Fernando Riaño, embajador de los moteros riojanos en Madrid.

Como muestra de agradecimiento, el seleccionador nacional recibió dos piezas de gran valor simbólico, que conectan su figura con la identidad cultural riojana. Se trata, por un lado, de una fotografía de autor del fotógrafo riojano Edu San Vicente, perteneciente a su serie actual sobre el mundo del vino de Rioja, inspirada en la tradición literaria de la región y con especial referencia a Gonzalo de Berceo. Por otro lado, recibió una exclusiva talla en madera en 3D realizada por el artista José Luis Martínez, basada en la imagen de Gonzalo de Berceo y elaborada a partir de la fotografía original, fusionando tecnología, artesanía y creatividad.

La ruta cuenta con el patrocinio de Neumáticos Continental, representado en el acto por Lucas Villalba, y con la colaboración del Gobierno de La Rioja.