El lunes comienza la obra de ampliación de CIBIR, que duplicará el espacio para investigación, desarrollo e innovación

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LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes, 28 de septiembre, darán comienzo las tareas de acondicionamiento del terreno sobre el que se ampliará el edificio del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), adscrito a Fundación Rioja Salud, y que permitirá duplicar su superficie destinada a investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

El CIBIR+ dispondrá de 2.441 metros cuadrados, divididos en tres nuevas unidades especializadas que permitirán impulsar la investigación, la innovación y la excelencia científica como pilares fundamentales para potenciar la atención sanitaria y la salud de los ciudadanos de La Rioja.

La primera etapa de las obras contempla el acondicionamiento de la superficie, así como la futura cimentación del nuevo edificio que se levantará mediante un novedoso sistema de construcción industrializada.

Este modelo permite realizar de forma simultánea los trabajos preparatorios sobre el terreno y la fabricación en paralelo de los módulos del edificio en una instalación industrial, reduciendo así los tiempos de ejecución de la obra.

Además de ganar en agilidad, esta elección técnica responde a la necesidad de minimizar el impacto en el entorno en el que se ubican el Hospital Universitario San Pedro y el propio centro dependiente de Fundación Rioja Salud.

De este modo, el método de construcción elegido evitará ruidos, vibraciones, suciedad y el tráfico permanente de vehículos pesados, elementos habituales en la edificación convencional. En este sentido, está previsto que la futura instalación de los módulos comience a finales del mes de noviembre.

El inicio de los trabajos supondrá que, desde este lunes, la mayoría de las plazas de estacionamiento en superficie dejarán de estar disponibles temporalmente y hasta la finalización de los mismos, si bien las plazas destinadas a personas con movilidad reducida mantendrán su plena funcionalidad durante la ejecución de las obras.

Asimismo, el aparcamiento subterráneo, con 360 plazas, podrá seguir utilizándose con normalidad durante el transcurso de las obras.

Cuando la construcción del CIBIR + concluya, se habilitarán 1.534 plazas de uso público, reduciendo en algo menos de un 10 % la capacidad total actual, pero superando en un 41,38 % el mínimo establecido en la normativa urbanística (1.085 plazas).

CERCA DE 13 MILLONES DE INVERSIÓN E INCREMENTO DE PROFESIONALES

El presupuesto del proyecto y la obra asciende a 7.406.382,20 euros más IVA, lo que supone una inversión total de 8.961.722,46 euros.

El conjunto del proyecto, incluyendo la futura licitación y adjudicación de mobiliario y equipamiento científico-técnico, contempla una inversión total prevista de hasta 12,86 millones de euros.

Parte de ese importe se cubrirá con presupuesto propio del Gobierno de La Rioja y también con fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) de la convocatoria del Instituto de Salud Carlos III para la creación de unidades de investigación clínica, y del Programa FEDER La Rioja 2021-2027

El crecimiento del CIBIR también llevará aparejado un aumento de la plantilla de Fundación Rioja Salud.

Desde su entrada en servicio en 2007, Fundación Rioja Salud ha pasado de 153 a 292 profesionales, con una previsión de alcanzar los 320 investigadores, asistenciales y técnicos en los próximos meses, lo que representa un incremento superior al 100 %.

TRES NUEVAS UNIDADES AL SERVICIO DEL AVANCE CIENTÍFICO E INNOVADOR

La ampliación del CIBIR conllevará la entrega de tres unidades funcionalmente independientes, que serán incorporadas progresivamente entre 2026 y 2027:

-Unidad de Investigación Clínica, con fecha prevista de finalización para el 31 de diciembre de 2026. Estará orientada a la investigación transversal y al desarrollo de ensayos clínicos en fases I, II, III y IV. Esta unidad se suma a las ya existentes de ensayos clínicos oncohematológicos en fases tempranas y de investigación clínica de Atención Primaria.

-Unidad de Innovación Sanitaria, que comenzará su actividad en 2027 y se centrará en la evaluación tecnológica, la optimización de procesos innovadores y la transferencia del conocimiento al sistema sanitario.

-Unidad de Investigación Preclínica, que también entrará en funcionamiento en 2027 y que permitirá avanzar desde la investigación básica hasta modelos preclínicos. Diseñada en colaboración con todos los grupos científicos del CIBIR, esta unidad reforzará la investigación trasnacional e incluirá instalaciones de vanguardia como un animalario de última generación y salas blancas para cultivos celulares.