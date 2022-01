Este lunes concluye el plazo para participar en el concurso 'Familias sin humo'

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, 31 de enero, finaliza el plazo para poder participar en el concurso 'Familias sin humo', puesto en marcha, un año más, por el Ayuntamiento de Logroño en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en La Rioja.

El objetivo de esta iniciativa municipal es "conseguir hogares libres de humo para evitar el tabaquismo pasivo en los hijos e hijas, de forma que se proteja su salud y se prevenga que comiencen a fumar", según el concejal de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, Iván Reinares.

El concurso se dirige a todas las familias con escolares de 6.º de Primaria a 1.º y 2.º de ESO y deben comprometerse a no fumar por lo menos durante cuatro meses, desde febrero hasta mayo. La participación es por unidad familiar completa (todos los miembros que conviven en el mismo domicilio). Pueden participar familias fumadoras o no, ya que lo importante es comprometerse a no fumar, al menos durante el concurso, objetivo en el que se incluyen los cigarrillos electrónicos.

Para participar, bastará con inscribirse hasta el 31 de enero a través de e-mail, fax, correo ordinario o presencialmente en el Ayuntamiento de Logroño o en la Asociación Española contra el Cáncer. Habrá que rellenar una ficha de inscripción y compromiso con los datos de todos los miembros de la familia.

Las familias propondrán una frase corta con un 'Consejo Saludable en Familia'. Se valorará que el eslogan sea en positivo y esté relacionado con la prevención del tabaco en el ámbito de la familia. Si durante el concurso algún miembro de la unidad familiar fuma diaria o esporádicamente, se considera necesario el abandono del mismo. Los responsables del programa podrán contactar con las familias a lo largo del concurso para verificar, mediante las comprobaciones oportunas, la relación de los concursantes con el tabaco.

Las familias que cumplan todos los requisitos participarán en el premio al mejor 'Consejo Saludable en Familia'. Este premio consiste en un vale de 120 euros canjeable por material deportivo o educativo y un abono familiar para Logroño Deporte (hasta finales de año). También se incluyen bonos para la pista de patinaje y el spa de Lobete.

Con el certamen 'Familias sin humo' se refuerza la labor preventiva que se lleva a cabo en el ámbito escolar con el concurso 'Clase sin humo'. A las personas fumadoras se les ofrecerá un curso en la Asociación Española contra el Cáncer para dejar este hábito (teléfono de contacto: 941 24 44 12).